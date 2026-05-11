El Gobierno nacional dispuso un nuevo recorte presupuestario en el área de Salud por más de $63.000 millones y desde la provincia de Buenos Aires reaccionaron con fuertes críticas.

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La reducción quedó establecida en el anexo I de la Decisión Administrativa 20/26, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, donde se dispuso una poda de recursos al Ministerio de Salud.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión y advirtió sobre el impacto directo en hospitales, programas sanitarios y acceso a medicamentos.

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Mientras aumenta la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno nacional vuelve a responder con más ajuste. En plena suba de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos, decidieron volver a recortar el presupuesto… https://t.co/RKI382xyjF — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 11, 2026

La motosierra implicará $25 mil millones menos fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud, $20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica, $900 millones del programa de salud sexual, $831 millones del INCUCAI, $800 millones del programa de VIH, tuberculosis y hepatitis virales y $500 millones menos para vacunas.

“Mientras aumenta la demanda en hospitales el Gobierno nacional responde con más ajuste”, cuestionó Kreplak, quien la semana pasada ya había advertido en Diputados de la Nación que la situación del sistema de salud estaba al borde del colapso.

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“Mientras aumenta la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno nacional vuelve a responder con más ajuste. En plena suba de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos, decidieron volver a recortar el presupuesto sanitario” señaló.

Y en esa línea, el funcionario de Axel Kicillof advirtió sobre las consecuencias de los recortes: “Después se preguntan por qué faltan vacunas, por qué se saturan las guardias o por qué reaparecen enfermedades que estaban controladas. Cuando el Estado se retira del cuidado, las consecuencias las paga la gente” dijo.

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