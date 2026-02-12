El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción y ahora será debatido en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar durante las sesiones extraordinarias.

En ese escenario, la mirada desde la provincia de Buenos Aires deja un dato claro: de los tres senadores nacionales que representan al distrito, uno votó afirmativamente y dos lo hicieron en contra.

Cómo votaron los senadores bonaerenses

Por la provincia de Buenos Aires, el radical Maximiliano Abad, dirigente de la UCR y exdiputado provincial bonaerense, votó a favor de la iniciativa.

En cambio, los senadores peronistas Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio votaron en contra del proyecto. Ambos integran el bloque justicialista y ya habían anticipado su rechazo a la propuesta oficial.

Abad forma parte del interbloque radical, que acompañó mayoritariamente la iniciativa. Por su parte, el kirchnerismo mantuvo una postura unificada de rechazo.

El resultado general en el Senado

La reforma laboral fue aprobada en general con 42 votos positivos y 30 negativos. El oficialismo contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Desde el Gobierno habían estimado en la previa que superarían los 37 votos necesarios para lograr la media sanción.

Según se informó durante el debate, el texto final incluyó 28 modificaciones respecto del proyecto original, producto de negociaciones con distintos bloques.

El kirchnerismo, en tanto, ya había anticipado su rechazo. Algunos de sus referentes participaron en la movilización convocada por la CGT, que se realizó mientras el Senado debatía la iniciativa.

Con este resultado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados. Allí el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el Presidente encabezará la Apertura de Sesiones Ordinarias.