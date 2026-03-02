“Tenemos un farabute de presidente. Javier Milei sos un farabute. No es gracioso que grite así, que mienta y que relate una realidad que no existe, es grave y muy peligroso”, expresó en redes Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes.

Por su parte el Diputado Sebastián Galmarini sentenció: “Se puede engañar a pocos mucho tiempo, o a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo", sentenció Abraham Lincoln en su Discurso de Gettysburg en 1863. Nunca imagino esto.

Por su parte, el ex Intendente de Morón, Martín Sabbatella sostuvo: “Milei se burla del pueblo. Cuenta una realidad que los argentinos y argentinas no viven. La Argentina actual es la del cierre de empresas, los despidos, los sueldos aplastados y la suba de precios y tarifas. La heladera está más vacía que nunca”.

Y añadió: “Milei es sinónimo de estafa, corrupción, suba de tarifas, endeudamiento, recesión + inflación, caída de los salarios, violencia represiva y discursiva, entrega de recursos y sumisión total a Trump. El déficit cero es un slogan que significa cero futuro para millones de familias”.

En tanto, la economista y legisladora Julia Strada aseveró: "'Aprendan, vayan, miren los números, yo entiendo que suman con dificultad, pero miren los números', dice Milei sobre la desocupación. Me parece que estás nervioso, Milei. Te aconsejo que te calmes y mires estos números:

- Destruiste 21.938 empresas

- Lograste que 290.600 trabajadores pierdan su empleo

- ¿Bajó la desocupación? Te invito a que veas lo que dice ¡el Indec!

Los empleos que se crearon fueron en un 85% informales. Y por eso creció la tasa de informalidad del 42,6% al 43,3%".

Por su parte, el diputado bonaerense del FIT Christian Castillo citó al Jefe de Estado: “'La malaria se ha terminado', dice Milei. Vive en Narnia”.

