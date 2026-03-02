Repercusiones en la Provincia sobre el discurso de Milei
Distintos sectores de la oposición bonaerense explotaron contra el Presidente a raíz de sus alocuciones en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.
“Tenemos un farabute de presidente. Javier Milei sos un farabute. No es gracioso que grite así, que mienta y que relate una realidad que no existe, es grave y muy peligroso”, expresó en redes Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes.
Por su parte el Diputado Sebastián Galmarini sentenció: “Se puede engañar a pocos mucho tiempo, o a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo", sentenció Abraham Lincoln en su Discurso de Gettysburg en 1863. Nunca imagino esto.
Por su parte, el ex Intendente de Morón, Martín Sabbatella sostuvo: “Milei se burla del pueblo. Cuenta una realidad que los argentinos y argentinas no viven. La Argentina actual es la del cierre de empresas, los despidos, los sueldos aplastados y la suba de precios y tarifas. La heladera está más vacía que nunca”.
Y añadió: “Milei es sinónimo de estafa, corrupción, suba de tarifas, endeudamiento, recesión + inflación, caída de los salarios, violencia represiva y discursiva, entrega de recursos y sumisión total a Trump. El déficit cero es un slogan que significa cero futuro para millones de familias”.
En tanto, la economista y legisladora Julia Strada aseveró: "'Aprendan, vayan, miren los números, yo entiendo que suman con dificultad, pero miren los números', dice Milei sobre la desocupación. Me parece que estás nervioso, Milei. Te aconsejo que te calmes y mires estos números:
- Destruiste 21.938 empresas
- Lograste que 290.600 trabajadores pierdan su empleo
- ¿Bajó la desocupación? Te invito a que veas lo que dice ¡el Indec!
Los empleos que se crearon fueron en un 85% informales. Y por eso creció la tasa de informalidad del 42,6% al 43,3%".
Por su parte, el diputado bonaerense del FIT Christian Castillo citó al Jefe de Estado: “'La malaria se ha terminado', dice Milei. Vive en Narnia”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión