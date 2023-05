Guillermo Britos es nacido en Moquehuá, partido de Chivilcoy, el 27 de junio de 1964, y cumplió durante más de 30 años distintas funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Además de excomisario es abogado e incursionó en 2011 en la política de la mano de Francisco De Narváez. Es intendente de su pueblo desde 2015, previo a ocupar una banca como diputado provincial.

Se ha mantenido al margen de la "grieta" y encabezó varios éxitos como cabeza de lista, ya que fue electo por Frente Renovador UNA, en 2015, reelecto por Consenso Federal en 2019, y su lista corta Primero Chivilcoy, fue la vencedora en las Legislativas 2021.

Ahora según supo Lanoticia1.com el jefe comunal se encontrará con el precandidato libertario a la presidencia, Javier Milei. Hasta ahora no habían tenido ningún mano a mano entre ambos.

Entró a la Policía en 1984. "Soy de la primera promoción, la que nos entregó en diciembre de 1983 el Dr. Alejandro Armendariz el diploma de oficial y desde ese momento hasta octubre de 2011 cuando en la gestión de Scioli me retiré para ingresar a la Cámara de Diputados de la Provincia", recordó en una entrevista a Lanoticia1.com

Su trayectoria y qué piensa

Llegó a Subcomisario cuando fue designado en San Pedro, distrito en el que se radicó durante varios años y donde se destacó en el año 2001 cuando desde la sede de la Comisaría contuvo los saqueos en actuación conjunta con el Muncipio. Tras ascender de cargo fue despedido por la ciudadanía en las puertas de la comisaría.

También pasó por Mar del Plata y estuvo al frente de todas las dependencias de Lomas de Zamora. "De todos los que ocupamos cargos políticos, debo ser quien más respeta a los buenos policías", valoró de sí mismo, en medio de la crisis policial del 2020, aunque en aquella ocasión pidió que dejaran la protesta a un lado.

Durante 30 años en la Policía, recordó, "he escuchado miles de promesas que no se cumplieron" como las que "de dejar de cuidar presos, dejar de investigar (existe la ley de Policía Judicial pero la misma sigue siendo una deuda), que no se harían horas extras".

Hace algunos meses se quejó por el lugar de origen de delincuentes que cometen delitos en Chivilcoy y que los mismo provenían del conurbano.