Los vecinos de El Peligro, en el partido de La Plata, volvieron a manifestarse este sábado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, para exigir obras de seguridad vial que permitan reducir la cantidad de accidentes en uno de los tramos más cuestionados del corredor que une la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica.

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El reclamo, que incluyó un corte parcial del tránsito, se produjo apenas días después del accidente en el que murió Luisana Vitoli, la niña de 10 años que falleció tras un choque frontal ocurrido en ese mismo sector, y volvió a tomar fuerza este fin de semana luego de otro siniestro fatal registrado sobre la Ruta 2, esta vez a la altura del kilómetro 51, donde murió un hombre de 42 años oriundo de Mar del Plata. Según informaron 0221 y La Capital, ambos hechos reavivaron las críticas por la falta de obras de seguridad vial.

Accidente en Ruta 2. FOTO: La Capital.

Con carteles que decían "Exigimos una ruta segura" y "Basta de accidentes", los manifestantes insistieron en que las intervenciones realizadas hasta el momento son insuficientes y reclamaron una solución integral para evitar nuevas víctimas.

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Entre los principales pedidos figuran la instalación de reductores de velocidad, mejor iluminación, cámaras de fotomultas, cruces más seguros, una ambulancia permanente en la zona y la creación de una base del SAME que permita reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias.

Los vecinos también solicitaron la presencia de autoridades de AUBASA para avanzar en un plan de obras que responda a un reclamo que, aseguran, lleva años sin respuestas definitivas.

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El antecedente que conmocionó a la región

El reclamo tiene como antecedente inmediato la muerte de Luisana Vitoli, la niña de 10 años que falleció a mediados de julio cuando el Renault Logan en el que viajaba junto a su madre chocó de manera frontal contra una camioneta en el kilómetro 45 de la Ruta 2.

Tras aquel siniestro, los habitantes de El Peligro ya habían realizado una protesta para exigir mayor infraestructura vial y responsabilizaron a la concesionaria por la falta de obras preventivas en uno de los accesos más utilizados por vecinos y automovilistas.

Aunque después de aquellas movilizaciones comenzaron algunos trabajos de señalización, iluminación y el cierre de uno de los cruces considerados peligrosos, los frentistas sostienen que esas medidas no alcanzan para resolver el problema de fondo.

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Otro accidente fatal volvió a encender la alarma

Mientras el reclamo seguía vigente, durante la madrugada de este domingo se registró otro choque fatal sobre la Ruta 2, esta vez a la altura del kilómetro 51, también en jurisdicción de La Plata.

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, un Citroën C3 Aircross impactó contra un camión Chevrolet con acoplado. Como consecuencia del fuerte choque murió Lucas Eduardo Yancovich, de 42 años y oriundo de Mar del Plata.

Además, un joven de 21 años sufrió heridas de gravedad y debió ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

La mecánica del siniestro es investigada por la Fiscalía N° 10 de La Plata.

"Necesitamos soluciones ya"

Los vecinos de El Peligro advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas.

Sostienen que cada nuevo accidente vuelve a poner en evidencia la necesidad de ejecutar obras de infraestructura que mejoren la seguridad de quienes transitan diariamente por la Ruta 2 y reduzcan el riesgo de nuevas tragedias en uno de los corredores viales más transitados de la provincia de Buenos Aires.