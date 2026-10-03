La Unión Cívica Radical (UCR) presentó un amparo por el estado de la Ruta Nacional 5 y reclamó que la traza sea transformada en autovía. El planteo fue realizado este viernes durante una actividad en 9 de Julio, con la presencia de dirigentes nacionales y bonaerenses, intendentes, legisladores y concejales de distintos municipios de la región.

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El presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y el titular del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, encabezaron la actividad realizada a la vera de la ruta, en el ingreso a la ciudad. Allí presentaron el amparo y reclamaron respuestas concretas para mejorar la seguridad vial y avanzar con las obras necesarias.

En 9 de Julio, los presidentes del comité nacional y de la provincia de Buenos Aires, @leonelchiarella y @EmiBalbin acompañaron el acto de presentación de un amparo por el estado de la Ruta 5 y que se convierta en Autovía. pic.twitter.com/7hOzROBHsl — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) October 3, 2026

Según los datos difundidos durante el encuentro, entre 2013 y 2022 se registraron 422 siniestros fatales y 521 víctimas en la Ruta 5. A ese escenario se suman las 20 personas que murieron durante 2025 y las 22 víctimas fatales registradas en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras mencionadas por los dirigentes radicales.

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“Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”, sostuvo Balbín, quien reclamó que Nación y Provincia asuman sus responsabilidades frente al estado de las rutas bonaerenses.

LA RUTA 5, CLAVE PARA NUESTRA REGIÓN Y EL DESARROLO DEL PAÍS.



La Ruta 5 atraviesa una de las regiones productivas más importantes de nuestra provincia y es un corredor fundamental para miles de bonaerenses, pero además en este último tiempo se convirtió en la ruta por la que… pic.twitter.com/F788gKDGsw — Valentín Miranda (@valenmirandaok) October 3, 2026

El reclamo por una autovía

La UCR volvió a poner el foco en la necesidad de transformar la Ruta 5 en una autovía, una obra que, según plantearon, fue anunciada en distintas oportunidades por diferentes gobiernos pero nunca llegó a completarse.

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Chiarella sostuvo que el amparo presentado busca exigir “una respuesta concreta”, con medidas, obligaciones y plazos que permitan garantizar la seguridad de quienes utilizan la ruta.

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El titular de la UCR nacional también cuestionó a las distintas gestiones nacionales. “Ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei”, afirmó, y reclamó “un Estado eficiente y humano que garantice poder transitar por el país seguros y sin riesgos de vida”.

En la misma línea, Balbín sostuvo que “volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio” y planteó la necesidad de que Nación y Provincia ejecuten obras que permitan mejorar las condiciones de circulación.

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La ruta 5 necesita respuestas concretas. Por eso acompañamos en 9 de Julio la presentación de un amparo para reclamar obras, mantenimiento y plazos que garanticen condiciones seguras para quienes la transitan.



Entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas. En 2025… pic.twitter.com/Qnx8oa4Guy — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) October 3, 2026

Durante el acto participaron los intendentes de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; Tres Lomas, Luciano Spinolo; y Lincoln, Salvador Serenal, además de la senadora provincial Natalia Quintana, el diputado provincial Valentín Miranda, el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti, y el concejal de 9 de Julio Ignacio Palacios.

Recoulat aportó otro dato sobre la situación de la traza y señaló que, según datos oficiales, entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10% en Olivera, un 14% en 9 de Julio y casi un 43% en Trenque Lauquen.

La Autovía de la Ruta 5 es una obra necesaria para nuestra región.

Hoy en 9 de Julio nos sumamos al reclamo junto a vecinos, intendentes, legisladores y autoridades de la UCR. pic.twitter.com/Mg5SO7EXaV — Francisco Recoulat (@FranRecoulat) October 3, 2026

Por su parte, Palacios sostuvo que “hace años que distintos gobiernos anuncian obras para transformar la Ruta 5, pero ninguna llegó a completarse”.

La Ruta Nacional 5 es uno de los principales corredores del oeste bonaerense y resulta clave para el transporte de cargas y la producción. El reclamo de la UCR apunta a la transformación en autovía del corredor que une Mercedes con Santa Rosa, atravesando distintos municipios bonaerenses y conectando una amplia región productiva del oeste provincial con La Pampa.