Dos camioneros vivieron horas de terror sobre la ruta 9, tras ser asaltados en distintos hechos ocurridos en Río Tala y Baradero, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ambos fueron golpeados, privados de su libertad y liberados recién cuando los delincuentes lograron huir con los vehículos. La información fue recabada por LANOTICIA1.COM a partir de fuentes directas vinculadas a la investigación.

El último de los hechos ocurrió este miércoles en la zona de Río Tala, cuando un camión Mercedes Benz blanco y rojo, que transportaba fibra de algodón, fue interceptado por varios hombres armados en inmediaciones de la ruta 9. El chofer fue reducido a golpes y amenazas, y trasladado hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde finalmente fue liberado cerca del Hospital Pirovano.

El conductor resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. Durante el operativo, personal de la Sub DDI San Pedro – Baradero halló el acoplado abandonado en el kilómetro 147 de la ruta 9, con la carga intacta. Tras tareas investigativas y con apoyo de las DDI de Quilmes y Lomas de Zamora, se realizó un allanamiento de urgencia en José Mármol, autorizado por la UFI N.º 3 de Almirante Brown, que permitió recuperar el camión.

En paralelo, y en el marco de la misma investigación, la Sub DDI Baradero recuperó un segundo camión Mercedes Benz, robado días atrás en una estación de servicio Puma, ubicada en el cruce de la ruta 9 y la ruta 41. En ese asalto, el chofer —oriundo de Santa Fe— fue amenazado con armas de fuego y trasladado hasta Avellaneda, donde fue liberado horas después.

Días más tarde, el acoplado apareció abandonado cerca del puente La Tortuga, en Baradero. Las pesquisas llevaron a un domicilio de Lomas de Zamora, donde, con intervención de la UFI N.º 9 de Baradero, a cargo del fiscal Vicente Gómez, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Warnes al 1400. El procedimiento permitió secuestrar el camión robado y siete bolsas de cal.

Por disposición judicial, ambos vehículos fueron restituidos a sus propietarios. La causa continúa en investigación para identificar a todos los integrantes de la banda que asalta camioneros en este corredor clave de la provincia.