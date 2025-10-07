En medio de la controversia generada por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, expresó su apoyo al show musical protagonizado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena. Santilli destacó que la presentación fue "disruptiva" y que el presidente "mantiene su identidad y le pone mística". Además, defendió la separación entre el espectáculo y la gestión presidencial, señalando que Milei "le habla a su público" y busca motivarlos.

En una entrevista radial, Santilli reconoció que el país atraviesa un momento difícil, pero enfatizó que el presidente está trabajando para sacar a Argentina adelante de una manera diferente a lo que intentaron otros. El candidato también subrayó la necesidad de contar con más legisladores oficialistas en el Congreso para avanzar con propuestas como una modernización laboral, un nuevo código penal y una reducción de impuestos.

Sobre la polémica que está en manos de la Justicia electoral respecto de si se pueden imprimir nuevamente las boletas para que ya no figure José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza, Santilli señaló que "es lo que debería ser". Criticó el sistema electoral actual, indicando que si un elector entra al cuarto oscuro y ve al candidato anterior, "es un problema que el sistema electoral tiene que remediar porque si no es una estafa al electorado".

Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste. Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego, @JMilei pic.twitter.com/aiPEAe9cyy — Diego Santilli (@diegosantilli) October 7, 2025

Esta tarde, Santilli participará de un acto electoral en Mar del Plata junto al presidente Javier Milei, reafirmando su compromiso con la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

