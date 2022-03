Los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Cristian Ritondo recorrieron Zárate, donde mantuvieron reuniones con vecinos y comerciantes y apuntaron contra las políticas del gobernador Axel Kicillof.

“Los vecinos de Zárate nos plantean una agenda muy distinta a la de los eternos discursos del Gobernador”, afirmó Santilli, en referencia a la alocución de Axel Kicillof durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el miércoles pasado.

En ese sentido, señaló: “No hay un plan de producción y empleo, no hay un plan contra el avance de los delincuentes y los narcos, y no hay un seguimiento de los chicos y chicas que no retomaron las clases después de la pandemia. El gobierno bonaerense está ausente”.

Por su parte, Ritondo manifestó: “Los delincuentes ganaron la calle en todo el territorio bonaerense. No sé qué está esperando el gobernador Kicillof para frenar la escalada delictiva. Su falta de compromiso la pagan los vecinos con sus vidas y bienes”.

“Mientras no exista coordinación entre Nación, Provincia y Municipios en la lucha contra el crimen organizado, el problema se profundizará porque la seguridad demanda un trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado, sin improvisaciones”, agregó el presidente del bloque PRO en Diputados.

Acompañados por el concejal Marcelo Matzkin y el diputado provincial Matías Ranzini, durante los encuentros abordaron las principales problemáticas locales y provinciales, principalmente vinculadas al aumento de la inseguridad, la educación y la falta de empleo.

Asimismo, Matzkin recordó la presentación que hizo ante el Concejo Deliberante para declarar la emergencia en seguridad, que no fue tenida en cuenta por la mayoría kirchnerista, y reclamó a la Municipalidad que solucione los problemas que tienen los vecinos de Zárate con el suministro de agua potable.