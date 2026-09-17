El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una batería de proyectos durante una nueva sesión ordinaria, con iniciativas vinculadas a la atención sanitaria, los derechos de las personas con discapacidad, la actividad de bingos y casinos y el control de la comercialización de metales.

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Uno de los proyectos modifica el artículo 4 de la Ley 11.018 y establece que los trabajadores de bingos y casinos cobren sus haberes a través del Banco Provincia. La norma dispone que las entidades autorizadas para la explotación del juego deberán abonar las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con la normativa vigente, por intermedio de la banca pública bonaerense.

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También se aprobó una iniciativa que reglamenta el ejercicio de la actividad de asistentes personales. El proyecto busca garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la asistencia personal para favorecer una vida autónoma e independiente y reducir las barreras que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos en territorio bonaerense.

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Salud y control de metales

Otro de los proyectos aprobados fue la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nicolás (27.797), que garantiza el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura y establece un marco jurídico institucional para disminuir los errores médicos y los daños evitables en la práctica de la salud.

Además, el Senado dio el visto bueno a la creación del Régimen de Trazabilidad del Cobre y Metales Recuperados (REPROCEM), que busca prevenir y reducir el robo, hurto, receptación y comercialización ilegal de cobre y otros metales.

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Para ello, la iniciativa contempla un sistema provincial de registro, control y fiscalización de la compra, venta, acopio, transporte y procesamiento de estos materiales.

Durante la sesión también avanzó un proyecto que establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para la función pública.

A su vez, la Cámara Alta aprobó una iniciativa para definir la representación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el procedimiento de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

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Por último, se aprobó la ley que declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal.

Los homenajes

Al comienzo de la sesión, el senador Diego Valenzuela homenajeó al ex presidente Domingo Faustino Sarmiento con motivo del Día del Maestro, celebrado el pasado 11 de septiembre.

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En ese marco, la senadora Laura Clark destacó la “obstinación por la educación universal” del escritor y estadista argentino.

En vísperas de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, el senador Marcelo Leguizamón recordó a las víctimas del operativo de secuestros y desapariciones de estudiantes secundarios ocurrido el 16 de septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar.

Por su parte, la senadora María Rosa Martínez expresó su homenaje a los jóvenes y las jóvenes víctimas de La Noche de los Lápices y sostuvo: “No decimos 'ni olvido ni perdón', sino justicia”.