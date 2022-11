En lo que se considera una verdadera catástrofe futbolística, la Selección Argentina perdió sorpresivamente con Arabia Saudita por 2 a 1 en su debut en Qatar 2022 y además de perder un invicto de 36 partidos, sufrió una de sus peores derrotas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Uno de los que estuvo presente en el estadio Lusail por la fecha inicial del grupo C fue Mauricio Macri. Tras su polémico furcio sobre Alemania -dijo que era una "raza superior" y pidió perdón-, el expresidente vio el debut del seleccionado desde el palco oficial, rodeados de jeques qataríes y de la región.

Esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales y no faltaron quienes señalaron al exmandatario por traer "mala suerte". Sin embargo, lo que más sorprendió esta mañana es que una senadora bonaerense del Frente de Todos directamente catalogó al ex Jefe de Estado como "mufa".

Se trata de la legisladora Sofía Vannelli, quien en su cuenta de Twitter escribió: "A meterle palo santo a morir! Te pido por favor". El posteo fue acompañado por una foto de Macri en el estadio y la leyenda: "La mufa. Todo lo que tenía que hacer era quedarse en su casa".

No contenta con ello, la abogada, que es referente del Frente Renovador y exconcejal de Vicente López, lanzó una serie de hashtags que defenestraron la figura del exmandatario. "#VolveMufa, #VolveteMufa y #MacriMufa", fueron algunos de los términos que utilizó Vanelli en sus redes.

Como presidente de la Fundación FIFA, un cargo ad honorem y dedicado a la promoción social del deporte, el cofundador de Cambiemos oficiará como anfitrión junto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de las delegaciones internacionales de políticos y empresarios que llegarán a Doha.