El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a escribir este lunes un nuevo capítulo de la feroz interna que mantiene con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En ese sentido, el funcionario de Axel Kicillf cruzó fuerte a su par que responde a Alberto Fernández al declarar: "No pedimos que nos acompañe sino que no nos entorpezca más".

"No tenemos el apoyo del Gobierno nacional ni de la ministra de seguridad de la Nación en la Provincia de Buenos Aires. Se maneja como se le da la gana. Con esas contradicciones que nos tiene acostumbrados. Lamento que le mienta tanto al presidente”, disparó Sergio Berni esta mañana en declaraciones al periodista Ramón Indart en el canal América.

@SergioBerniArg habló de su vínculo con @SabinaFrederic "Nación no acompaña en materia de seguridad". "La ministra se maneja en la provincia de Buenos Aires como se la da gana". "Lamento que le mienta al presidente". Cc @BDAprograma @rindart pic.twitter.com/suCiN8oM1d — América TV (@AmericaTV) May 31, 2021

"Lamento que Frederic le mienta al Presidente porque necesitamos la ayuda del Gobierno nacional. Si cree que puede andar de municipio en municipio repartiendo gendarmes sin articular con la Policía Bonaerense es porque no entiende de que se trata la profesión", lanzó Berni, quien por último apuntó: "No pedimos que nos acompañe sino que no nos entorpezca más".

Cabe recordar que Frederic fue entrevistada este fin de semana y se refirió a la tensa relación que mantiene con par de la Provincia. "No soy sensible a las críticas de Berni", comentó al referirise al funcionario de Kicillof. Además no titubeó al declarar que “las órdenes. Si Berni quiere ser gobernador, es problema de él”.