El Ministro de Seguridad de Axel Kicillof se sumó a la carrera presidencial del 2023 y adelantó que quiere ser candidato a diputado en las legislativas de este año. Con fuertes críticas al gobierno nacional de Alberto Fernández, el funcionario bonaerense, empezó a construir su imagen diferencial.

“Me encantaría representar los intereses de los bonaerenses. Y, si me preguntan si voy a ser candidato a presidente en 2023, voy a trabajar para serlo", lanzó Berni en una entrevista con La Nación.

Si bien aclaró que “para eso falta mucho” adelantó que quiere ser candidato a diputado en este 2021. Berni explicó que forma parte de un frente político pero se encargó de diferenciarse del gobierno nacional y de los sectores más de “izquierda” que conforman el Frente de Todos:

“Yo no soy parte del gobierno nacional, soy parte de un espacio político que conforma el Frente de Todos. Y Frente, como bien lo dice el término, significa que hay gente de diferentes sectores, inclusive sectores de izquierda con los cuales no coincido en nada ideológicamente. El problema es que yo soy de aquellos que sostienen que un frente debe ser mucho más que la sumatoria de todas las partes”, afirmó Berni.

Cuando tuvo que explicar por qué se candidateaba dijo: “Ahora bien, ¿para qué? ¿Para seguir con este mismo rumbo? No, no me interesa”.