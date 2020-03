Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, presenció la inauguración del Gimnasio Municipal de General Las Heras donde manifestó su apoyo al centenar de trabajadores despedidos por Cabaña Argentina, el frigorífico incendiado el 1° de enero.

"A los trabajadores un mensaje: Javier (Osuna, el intendente), el gobernador (Axel Kicillof), el presidente (Alberto Fernández) y cada uno de nosotros, nos comprometemos a estar al lado de ellos y tratar de resolver el problema. Y a la empresa una advertencia: vamos a pedir una investigación del incendio. Casualmente 30 días después lo que era dolor se transformó en indemnizaciones. Simplemente apareció el cobro del seguro y 102 despidos“, sostuvo Massa.

Esta semana, la empresa confirmó el despido de más de un centenar de empleados y el pago del 50% de indemnización. En tanto que mantuvo otros 90 en otra empresa.

"A la familia Blaquier, que dice tener compromiso con el país, lo que le queremos pedir es que vengan a poner la cara y ver cómo se reconstruye esto que es una fuente genuina de trabajo. Y que además funcionaba muy bien", agregó, según publicó La Voz de Las Heras.

Massa tampoco quiso esquivar la opinión de si el incendio fue intencional o no. “Es raro no. Treinta días después las indemnizaciones y no el deseo de la reconstrucción. Conozco muchos empresarios en la Argentina: cuando desarrollan una empresa, no solo ponen una idea, sino pasión, energía, ponen su sueño, para que de golpe, en 30 días, todo sea cobrar el seguro y despedir gente… cuanto menos es raro", opinó.

"Y queremos que esa ayuda que le ofrecimos a la empresa de sentarlos con el presidente, con el gobernador, con los ministros, para intentar la reconstrucción y que nunca, sospechosamente, aceptaron. Entonces decirle a la empresa que esa ayuda sigue vigente", concluyó.