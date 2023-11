El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, reconoció la derrota y Javier Milei es el nuevo presidente de la república argentina.

“Muy buenas noches a todos ustedes, a todas ustedes y a todos los argentinos. Quiero empezar por los agradecimientos, porque esta fue una campaña muy larga, fue una campaña difícil, que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos, que ojalá que después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre y la convivencia democrática y el valor del respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina”, arrancó Massa.

“Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicios de hoy, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del correo, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron transparencia y le dieron certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática, que es el voto de los ciudadanos. Así que gracias a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy, a lo largo y a lo ancho del país, muy importante para nosotros. Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego, no solamente desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las reuniones casa por casa. Intentaron contarle a cada argentino y a cada argentina cuál era y cuál es el proyecto de país que representamos”

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o desvalorización. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”.