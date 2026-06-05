Para entender la política y cómo nos afecta a los bonaerenses, a veces hay que traducir los tecnicismos del Congreso. Detrás de nombres complejos como "Órdenes del Día (OD)" o "Actas", se esconden designaciones de jueces, ascensos de militares y decisiones económicas clave.

Ads

En la última sesión del Senado, bajo la conducción de Victoria Villarruel, se votaron ocho actas provisorias. A continuación, te explicamos qué significó cada una en lenguaje sencillo y qué postura tomaron los senadores que representan a la Provincia de Buenos Aires: Maximiliano Abad (UCR), junto a Eduardo "Wado" De Pedro y Juliana Di Tullio (Unión por la Patria).

¿De qué se trató cada acta y cómo fue el voto de los bonoerenses?

1. Ratificación masiva de cargos y pliegos parlamentarios

De qué se trató (ACTA N°2 y ACTA N°4): Estas votaciones correspondieron a las Órdenes del Día 29 a 41 y 43 a 89. Son, fundamentalmente, paquetes de acuerdos parlamentarios que la Cámara debe revalidar para cuestiones de funcionamiento administrativo o diplomático general.

Estas votaciones correspondieron a las Órdenes del Día 29 a 41 y 43 a 89. Son, fundamentalmente, que la Cámara debe revalidar para cuestiones de funcionamiento administrativo o diplomático general. La votación general: Salieron aprobadas por unanimidad con 64 votos afirmativos.

Salieron aprobadas por unanimidad con 64 votos afirmativos. El voto de los bonaerenses: Hubo consenso total. Abad, De Pedro y Di Tullio votaron "SÍ".

Puede interesarte

2. Nombramientos bajo la lupa y la vuelta de la grieta

De qué se trató (ACTA N°3 y ACTA N°5): Agrupadas en las OD 42 y 90, en estos tramos se trataron pliegos de acuerdos específicos para nombramientos de funcionarios (como jueces o diplomáticos de alto rango) impulsados por el Poder Ejecutivo que requerían el aval del Senado. Al ser figuras puntuales, suelen generar desacuerdos políticos.

Agrupadas en las OD 42 y 90, en estos tramos se trataron pliegos de impulsados por el Poder Ejecutivo que requerían el aval del Senado. Al ser figuras puntuales, suelen generar desacuerdos políticos. La votación general: Se aprobaron por mayoría (42 a 22 el Acta 3; 44 a 20 el Acta 5).

Se aprobaron por mayoría (42 a 22 el Acta 3; 44 a 20 el Acta 5). El voto de los bonaerenses: Se partido el tablero provincial. El radical Maximiliano Abad votó a favor de dar estos acuerdos, mientras que los kirchneristas "Wado" De Pedro y Juliana Di Tullio votaron por el "NO", alineados con el bloque opositor que intentó frenar las designaciones.

3. Consenso en las Fuerzas Armadas y Cancillería

De qué se trató (ACTA N°6): Englobó las OD 91 a 101. Tradicionalmente, estas Órdenes del Día de acuerdos refieren al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la promoción de funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) .

Englobó las OD 91 a 101. Tradicionalmente, estas Órdenes del Día de acuerdos refieren al (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la promoción de . La votación general: Volvió la unanimidad en el recinto con 64 votos afirmativos.

Volvió la unanimidad en el recinto con 64 votos afirmativos. El voto de los bonaerenses: Los tres legisladores dejaron de lado las diferencias de bloque y votaron afirmativamente ("SÍ"), garantizando los ascensos institucionales.

Puede interesarte

📌 El "Caso Michelli": La polémica platense que desató una interna feroz en el oficialismo

De qué se trató (ACTA N°7): Correspondió a la OD 112 y significó el momento de mayor tensión de la jornada. Detrás de ese tecnicismo se votaba el pliego de María Verónica Michelli , una abogada de amplia trayectoria en La Plata nominada para el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de la capital provincial.

Correspondió a la OD 112 y significó el momento de mayor tensión de la jornada. Detrás de ese tecnicismo se votaba el pliego de , una abogada de amplia trayectoria en La Plata nominada para el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de la capital provincial. El detrás de escena: El caso escaló políticamente porque el Ejecutivo nacional había ordenado retirar su pliego del Senado —en medio de polémicas versiones que apuntaban a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon—. La orden provocó un fuerte cortocircuito con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se negó a dar de baja la postulación por "objeción de conciencia" y terminó absteniéndose . El núcleo duro oficialista acató a la Casa Rosada y votó por el "NO".

El caso escaló políticamente porque el Ejecutivo nacional había ordenado retirar su pliego del Senado —en medio de polémicas versiones que apuntaban a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon—. La orden provocó un fuerte cortocircuito con la jefa del bloque oficialista, . El núcleo duro oficialista acató a la Casa Rosada y votó por el "NO". El voto de los bonaerenses: En el recinto, la jugada de la Casa Rosada fracasó. Los tres senadores por la Provincia de Buenos Aires se alinearon para defender la cobertura de la vacante judicial en territorio bonaerense: tanto el radical Maximiliano Abad como los kirchneristas "Wado" De Pedro y Juliana Di Tullio votaron "SÍ", uniendo fuerzas para propinarle un revés legislativo al Ejecutivo nacional.

🙊JULIANA DI TULLIO HIZO CALLAR A BULLRICH: "DEJAME HABLAR PATRICIA... TRANQUILIZATE QUERIDA"



"Te felicito porque dijiste FEMICIDIOS cosa que no hace tu ministra que habla de homicidios"



"No se puede BASTARDEAR lo que ayer sucedió en la plaza"👏#NiUnaMenos #Bullrich pic.twitter.com/dYoys5hp68 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) June 4, 2026

4. El plato fuerte económico: El Acuerdo con Acreedores

De qué se trató (ACTA N°8): Bajo la OD 102 se debatió un convenio o acuerdo de reestructuración/pago con acreedores , una legislación altamente sensible en materia económica y de deuda para el país.

Bajo la OD 102 se debatió un , una legislación altamente sensible en materia económica y de deuda para el país. La votación general: El proyecto logró ser aprobado con un margen de 40 votos a favor y 22 en contra.

El proyecto logró ser aprobado con un margen de 40 votos a favor y 22 en contra. El voto de los bonaerenses: Maximiliano Abad votó a favor ("SÍ") apoyando la medida económica. Por el contrario, "Wado" De Pedro votó en contra ("NO"). En tanto, la senadora Juliana Di Tullio estuvo ausente al momento de registrarse el voto.

5. El cierre de la jornada legislativa

De qué se trató (ACTA N°9): Incluyó las OD 103 y 105, que consistieron en los últimos proyectos de ley de trámite ordinario discutidos de la tarde.

Incluyó las OD 103 y 105, que consistieron en los últimos proyectos de ley de trámite ordinario discutidos de la tarde. La votación general: Alrededor de las 19:00 horas, se aprobó de forma unánime por los presentes (61 a 0).

Alrededor de las 19:00 horas, se aprobó de forma unánime por los presentes (61 a 0). El voto de los bonaerenses: El radical Abad y el referente mercedino De Pedro volvieron a coincidir votando por el "SÍ". Por su parte, Di Tullio volvió a figurar como ausente en el cierre del debate.

Resumen del tablero bonaerense:

Senador/a Fuerza Política Rol en la Sesión Ausencias Maximiliano Abad Unión Cívica Radical Apoyo total. Acompañó los consensos institucionales, las herramientas del Ejecutivo y defendió el pliego judicial de La Plata. Asistencia perfecta. Eduardo De Pedro Unión por la Patria Oposición selectiva. Apoyó acuerdos institucionales y el pliego de Michelli, pero rechazó nombramientos políticos y el pacto de deuda. Asistencia perfecta. Juliana Di Tullio Unión por la Patria Oposición selectiva / Ausencias. Siguió la línea de De Pedro en la primera mitad, pero restó peso político al ausentarse al final. Ausente en las últimas dos votaciones de la tarde (Acreedores y cierre).

Ads