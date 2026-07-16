El intercambio al respecto de la situación de la Unidad Turística Chapadmalal y el proyecto impulsado por la senadora Fernanda Raverta, de La Cámpora, que busca que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de lugar en medio del proceso de privatización puesto en marcha por el gobierno nacional.

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La iniciativa de la legisladora kirchnerista propone blindar el complejo, prohibir la privatización y afectarlo exclusivamente al turismo social, evitando cualquier tipo de explotación comercial.

Durante la sesión se aprobó una moción de preferencia para dar curso al proyecto en la Comisión de Hacienda. Raverta apuntó que “solicitamos que el complejo turístico Chapadmalal pase a administración local por la grave crisis del turismo argentino".

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"Defendemos el turismo social y la protección de tierras nacionales ante intentos de derogación de leyes que resguardan nuestra soberanía. Rechazamos la venta de patrimonio estatal y confiamos en que el pueblo argentino defenderá sus recursos y su identidad”, remarcó.

Tras ello, intervino el senador Guillermo Montenegro, del PRO. El intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) con uso de licencia sostuvo: “Esta es una forma que La Plata ha tenido de tratar a los marplatenses. Punta Mogotes es Mar del Plata, y lo administra la provincia y no lo hace muy bien".

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“Los marplatenses no quieren es que sigan interviniendo desde La Plata porque no saben lo que quieren los marplatenses. Desde La Plata no se gobierna Mar del Plata. No podemos acompañar este proyecto”, señaló.

También se sumó la otra legisladora marplatense, María Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, quien apuntó que “los marplatenses estamos acostumbrados a escuchar cómo se deforman determinadas cuestiones y se tiñen de ideología” y remarcó que el abandono del Complejo “no empezó en el gobierno de Javier Milei”. Además, puntualizó en los buenos números del turismo y que incluso recibe turistas en fechas como el Día de la Soberanía del año pasado. “En el primer semestre hubo un récord de turismo aéreo”, añadió.

Por último, Raverta tuvo su derecho a réplica: “Cada una de las posiciones de quienes estamos haciendo uso de la palabra en este recinto son cuestiones ideológicas”. Y agregó: “Los números de turismo de Mar del Plata no son un componente ideológico, los números son números. Fue la peor Semana Santa en 20 años".

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Consejo de la magistratura

La Libertad Avanza sumó hoy una representante en el Consejo de la Magistratura, al aprobar el Senado el pliego de María Cecilia Martínez como consejera suplente de María Luz Bambaci.

Esa banca estaba en disputa con PRO para ocupar ese sillón. Ahora terminó de completarse la conformación del cuerpo que decide en materia de concursos para cubrir cargos judiciales, la conformación de ternas y los procesos disciplinarios contra magistrados.

En la última semana, fueron designados como representantes del Ejecutivo Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo Révora, que se sumaron a Juan Martín Mena. Además, Diputados había aprobado el nombramiento de Mariano Cascallares, un peronista alineado con Axel Kicillof junto con la massista Sofía Vanelli como suplente.