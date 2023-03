El ministro de educación bonaerense, Alberto Sileoni, fue parte del acto de inauguración del jardín de Avellaneda “Malvinas Argentinas”. En su breve discurso le respondió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que había acusado a la actual gestión de incrementar los empleados públicos.

“Una ex gobernadora dice que nuestra gestión está destinada a tener cada vez más empleados públicos. Si usted quiere hacer un jardín sin maestras, no agranda la planta del Estado. Si usted quiere hacer instituciones sanitarias sin médicos, no agranda el Estado. Si usted quiere cerrar 33 jardines como ocurrió entre 2016 y 2019 va a tener un Estado más chico”, disparó Sileoni.

“Si quieren menos Estado va a haber menos jardines, menos salud pública, menos seguridad”, resumió el ministro de Axel Kicillof.

Sobre la institución educativa inaugurada dijo que “alguien mira el jardín y pensará que parece privado. Denle tiempo a este gobernador que va a inundar a la Provincia de instituciones así”.

“Si recorren el jardín van a ver la ideología de la educación bonaerense. Van a ver carteles que dicen derecho a la igualdad, a ser escuchados, a la educación. Eso es el jardín, venimos a jugar pero también a ser argentinos”, detalló.