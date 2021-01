El intendente de Avellaneda Alejo Chornobroff (Frente de Todos) informó que recibió la vacuna Sputnik V en el Hospital Presidente Perón de ese distrito. Es el único intendente del conurbano sur que se la aplicó.

En esta primera etapa las 450 dosis de Avellaneda fueron también para personal de las terapias intensivas.

En Capitán Sarmiento un total de 450 dosis llegaron al hospital San Carlos y ya se comenzaron a vacunar. Entre los primeros estuvo el equipo de salud local, los que se encuentran más expuestos al contagio del virus, y el intendente Javier Iguacel (Pro, Juntos por el Cambio).

"Hoy me vacuné con la Sputnik. Sé que hay dudas en la gente. Por eso ayer me hice un análisis de anticuerpos para saber el antes y después de la vacuna. Confío en nuestros médicos y en los científicos del mundo. Por primera vez podemos "atacar" el virus y no defendernos", dijo Iguacel.

Y agregó: "Los 160 empleados de Salud (enfermeros y médicos) de Capitan Sarmiento ya están siendo vacunados. Deseamos que sirva para empezar a ponerle fin al coronavirus".

En tanto que Gonzalo Peluso (UCR, Juntos por el Cambio) también se aplicó la Sputnik V ni bien llegó a Magdalena.

Junto al personal de salud, se dio inicio a la primera jornada de vacunación en el hospital municipal “Santa María Magdalena”. El distrito también recibió 450 dosis.

Estos jefes comunales se suman a Martín Radazzo (General La Madrid, de Juntos por el Cambio) quien se aplicó la dosis de la vacuna rusa este viernes.