La visita de Axel Kicillof a San Antonio de Areco generó una fuerte reacción dentro del propio peronismo. El exintendente del distrito y exsenador provincial Francisco "Paco" Durañona cuestionó la recorrida del Gobernador y volvió a exponer las diferencias internas dentro del oficialismo bonaerense.

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La campaña de @Kicillofok consiste en visitar Municipios-hoy San Antonio de Areco- para entregar 3 escrituras sociales con más de 20 años de demora, sacarse una fotito que garpe, recorrer obras que debió terminar hace 4 años y golpearse el pecho diciendo "Estado presente". Triste — Paco Durañona (@pacoduranona) July 22, 2026

A través de su cuenta de X, Durañona lanzó una dura crítica contra la actividad que Kicillof encabezó junto al intendente local, Francisco Ratto, donde recorrió las obras de adecuación del cauce del Río Areco y participó de la entrega de 250 escrituras gratuitas a familias del distrito mediante el programa Mi Escritura, Mi Casa.

"La campaña de Kicillof consiste en visitar Municipios -hoy San Antonio de Areco- para entregar 3 escrituras sociales con más de 20 años de demora, sacarse una fotito que garpe, recorrer obras que debió terminar hace 4 años y golpearse el pecho diciendo 'Estado presente'. Triste", escribió el dirigente peronista.

Durañona gobernó San Antonio de Areco entre 2011 y 2019 y luego ocupó una banca como senador provincial por la Segunda Sección Electoral. Actualmente continúa vinculado a la política bonaerense a través del Movimiento Arraigo, un espacio que impulsa una agenda centrada en el desarrollo territorial y el federalismo.

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En San Antonio de Areco también entregamos 250 títulos de propiedad gratuitos a través del programa Mi Escritura Mi Casa para que cada vez sean más las familias con la tranquilidad de tener este documento tan importante. pic.twitter.com/hhIUft1utV — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 22, 2026

El cuestionamiento del exjefe comunal se produjo luego de que Kicillof visitara el distrito junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente Ratto. Durante la jornada, el Gobernador destacó los avances de la obra sobre el Río Areco, que contempla la canalización de 12,4 kilómetros del cauce y busca reducir el riesgo de inundaciones para más de 26 mil vecinos.

"Esta obra sobre el cauce del Río Areco es fundamental para que las vecinas y los vecinos puedan vivir tranquilos y no vuelvan a sentir miedo cada vez que llueve", afirmó Kicillof durante la recorrida.

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Además, el mandatario bonaerense defendió el rol del Estado y cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional. "Frente a quienes insisten en destruir al Estado y sostienen que el mercado lo soluciona todo, nosotros tenemos muy en claro que aquí es la inversión pública la única que puede llegar para hacer las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo", sostuvo.

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La crítica de Durañona se suma a una serie de cuestionamientos internos que atraviesa el peronismo bonaerense, en medio de las diferencias que surgieron entre distintos sectores del espacio. En las últimas semanas, dirigentes como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y referentes vinculados a La Cámpora, con Máximo Kirchner como uno de sus principales referentes, marcaron sus propias posiciones sobre el rumbo del partido y el liderazgo de Kicillof.