La tasa de desempleo anotó el dato más alto para un cuarto trimestre desde 2020, año en el que la actividad fue afectada por la pandemia del coronavirus, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Los datos del cuarto y último trimestre de 2025 ubican a Mar del Plata como una de las ciudades con mayor desempleo del país junto a Rio Gallegos, conurbano y Gran La Plata.

El desempleo en Mar del Plata se ubicó en el 9,5% en el último trimestre de 2025. La misma cifra se registró para el Gran Plata y los municipios del Gran Buenos Aires.

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Ello implica un aumento en comparación con el mismo periodo del 2024. Para el Conurbano, se trata de un salto de 1,5 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2024, mientras que en Mar del Plata el incremento fue de 0,9 puntos y en el Gran La Plata de 1,4.

En el cuarto trimestre de 2025 la desocupación entre las mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) aumentó 3 puntos porcentuales en un año, al pasar del 13,8 al 16,8%. En el caso de los varones, el incremento fue del 12,5% al 16,2%.

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Asimismo, en el periodo mencionado la tasa de actividad (la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral) cayó 0,2 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2024, mientras que la población ocupada (medida como tasa de empleo) cayó en 0,7 puntos.

Esto significa que el aumento en la desocupación se debió a que el número de puestos de trabajo bajó en mayor proporción que la cantidad de personas en búsqueda de empleo.