El ministro del Interior, Diego Santilli, justificó desde Entre Ríos la falta de convocatoria al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores. Yo digo lo que hago. Seamos consecuentes y coherentes. Están en la lista los que firmaron el Pacto de Mayo. No adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), a la ley de reiterancia y a la ley antimafias. ¿O acaso le tienen que pedir permiso a Cristina Kirchner?", preguntó.

El titular de la cartera política nacional apeló a la ironía en la conferencia de prensa que ofreció desde la provincia mesopotámica donde mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

Esta mañana Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, a través de sus redes sociales, le pidió una reunión a Santilli para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses”. También por las redes, Santilli le contestó “dale Carli, gracias. Tomo nota”.

Dale Carli, gracias! Tomo nota 👍 https://t.co/0hzz6XifuL — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2025

Esta semana Bianco había mencionado desde Gobernación en la habitual conferencia de los lunes que solicitó formalmente una reunión al ministro Santilli “para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia”.

El nuevo ministro insistió que todas las negociaciones se hacen teniendo como premisa “el equilibrio fiscal, que es es central a la hora de discutir”. Recalcó que “tener un presupuesto es clave, da previsibilidad”. En esa línea, Santilli deslizó que los temas que plantean los gobernadores “se irán resolviendo presupuesto tras presupuesto” y ratificó que lo más importante es que la Argentina crezca.

