Los bolsillos de los argentinos, como es costumbre, sufrirán en las próximas semanas algunos incrementos con el comienzo del mes de junio. Si bien la inflación fue a la baja en abril, es verdad que los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), hasta que esa tendencia vaya a cero, según la expectativa que impulsa el Ejecutivo nacional.

Ads

🚌 Colectivos

El boleto de las líneas que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar entre un 4,6% y 4,8%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $788,28 y $1.791,02, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción. Ello no abarca a las líneas de jurisdicción municipal donde cada aumento es decidido ya sea por el Concejo deliberante o el intendente. En Tandil, la tarifa plana de colectivos a $1.915,41, mientras en que Bahía Blanca, ya subió de $1.545 a $1.838,55.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante):

Ads

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.

De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.

De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.

De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.

Más de 27 kilómetros: $1.791,02.

Boleto de colectivos en CABA:

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90.

Ads

Además, el 15 de junio entrará en vigencia un segunda aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%. En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.558,54. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

🚝 Trenes

Los trenes metropolitanos también tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

💡 Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio.

Ads

En cuanto al gas, las facturas de gas aumentarán en promedio un 2,81% en todo el país, lo que impactará en las áreas de concesión Metrogas, Camuzzi y Naturgy BAN.

En el caso de AySA, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

En el caso de la luz para La Plata y el interior bonaerense, el gobierno de la provincia oficializó un nuevo ajuste en la tarifa que irá desde un 6% y variará respecto al consumo. Este alcanza a los usuarios EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, e impactará en 200 cooperativas eléctricas.

Puede interesarte

🏠 Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 78% para junio.

De esta manera, se rompe la tendencia de la desaceleración que se venía experimentando hace varios meses. En mayo el aumento de los alquileres fue de 32,05%, en abril 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en junio. Aunque todavía falta conocer el IPC de mayo, se calcula que la suba estará en torno al 8,8%.

En tanto que aquellos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el INDEC (febrero, marzo y abril), tendrán un aumento del 9,12% en el sexto mes del año.

🩺Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

🎒 Colegios privados

En la provincia de Buenos Aires las subas rondarán entre el 4% y el 5%,