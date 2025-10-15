A menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, Diego Santilli y Cristian Ritondo encabezan un acto de campaña en La Plata para reforzar la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura.

Ads

Según informó el medio local El Editor Platense, Santilli llega a la capital bonaerense tras recorrer distritos como Quilmes, Mar del Plata y San Nicolás, y se reunirá con referentes locales del PRO en el Teatro Bar (calle 43 entre 7 y 8) con el objetivo de aceitar vínculos partidarios y avanzar en la estrategia de fiscalización para el 26 de octubre, que estará marcada por el uso del nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto. pic.twitter.com/PjWPlnD5xB — Diego Santilli (@diegosantilli) October 15, 2025

Posteriormente, el legislador realizará una caminata por el centro de La Plata para dialogar con vecinos y reforzar su visibilidad como nuevo rostro de la oferta electoral violeta.

Ads

Oficialización de la lista y conflicto por afiches

La oficialización de Santilli como primer candidato de LLA fue confirmada por la Cámara Nacional Electoral el 11 de octubre. La boleta quedó conformada por Santilli, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

Sin embargo, la Justicia Electoral rechazó el pedido de LLA de reimprimir 15 millones de boletas y los afiches que estarán en las cabinas y paredes de los centros de votación, manteniendo la imagen de José Luis Espert. En el fallo, firmado por Alejo Ramos Padilla, Hilda Kogan, Jorge Di Lorenzo y Alina Sayan, se determinó que la solicitud era “extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

Ads

Santilli: “Los dinosaurios no quieren cambiar nada”

En diálogo con A24, Santilli criticó la decisión judicial:

“Que no te puedas ver en la boleta, ya está... Pero los afiches. No es que tenés que cambiar 13 millones y medio de boletas. Son 40 mil afiches para cada cuarto oscuro. Los dinosaurios no quieren cambiar nada”.

El exvicejefe de Gobierno porteño busca revertir la diferencia de casi 15 puntos que el Frente Patria le sacó a LLA en las elecciones provinciales del 7 de septiembre (0221.com.ar).

Ritondo respalda a Santilli

Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es uno de los dirigentes que acompaña a Santilli y viene de cuestionar la postura de la Justicia Electoral. En un comunicado conjunto, ambos dirigentes del PRO defendieron la nueva nómina de LLA y minimizaron las críticas por el cierre de listas.

Ads

Ritondo advirtió que mantener la imagen de Espert en boletas y afiches podría generar confusión entre los votantes y afectar la legitimidad del proceso electoral.

“Es una cuestión de transparencia y respeto hacia los ciudadanos”, señaló el legislador bonaerense.

Puede interesarte

Próximos pasos en campaña

Ante la negativa judicial, LLA analiza presentar un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para autorizar los afiches con la imagen de Santilli. Mientras tanto, la campaña sigue con recorridas por distintos municipios, encuentros con referentes locales y actividades de fiscalización.

El acto en La Plata marca el inicio formal de la nueva etapa proselitista de Santilli, quien busca consolidar su presencia en la provincia de Buenos Aires y fortalecer a La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.