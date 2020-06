El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, se hizo presente anoche en la ciudad de Zárate en medio de la conmoción por el asesinato del jefe del escuadrón de Gendarmería de Zárate, Marcos Castillo, quien fue ejecutado a balazos durante un intento de robo cuando regresaba a su casa en bicicleta. Según fuentes policiales, se habría resistido a entregar el rodado y los delincuentes le efectuaron tres disparos.

El hecho ocurrió en la calle Independencia entre Justa Lima de Atucha y Almirante Brown, en pleno centro de dicha ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, a escasas cuadras de la Municipalidad y la plaza principal. Dos jóvenes de 16 y 19 años fueron detenidos en las últimas horas acusados de ser los presuntos asesinos. El mayor de edad detenido tenía una campera con manchas de sangre que podrían ser de la víctima.

Fiel a su estilo, tras conocer la noticia Berni acudió de inmediato a Zárate, donde arribó durante la madrugada. Allí, el funcionario de Axel Kicillof participó del operativo de detención del segundo sospechoso por el crimen. En una imagen a la que accedió LaNoticia1.com, al Ministro se lo puede ver portando un arma de las que suele utilizar el Grupo GAD, una de las fuerzas especiales de la Policía Bonaerense que intervino en el hecho.

Caabe recordar que Berni es médico cirujano, teniente coronel del ejército, especialista en táctica y estrategia, paracaidista, buzo táctico, alpinista, e instructor de karate. No es la primera vez que al ex Secretario de Seguridad de la Nación y alfil de Cristina Kirchner se lo ve participando activamente de un operativo policial. Pero su imagen portando un arma en plena función como Ministro no deja de llamar la atención.

Por otro lado, es la primera vez que Berni vuelve a Zárate luego de su última visita del 19 de mayo, cuando atacó al Intendente Osvaldo Cáffaro por negarse a recibirlo: "Es una vergüenza". En aquella ocasión, el Ministro intentó entrar al centro de monitoreo luego de constatar un robo y se fue tras esperar 15 minutos en la puerta. Además dijo que al jefe comunal del Frente de Todos lo único que le importa "son negocios inmobiliarios".

Por su parte, tras un día de alta tensión, el Intendente intentó cerrar la polémica con el Ministro diciendo que tiene otras prioridades para atender: "No le voy a dar de comer a quienes están agazapados". "En tiempos de Pandemia y de problemas económicos solo voy a redoblar mis esfuerzos por cuidar a mí gente y dar soluciones a la realidad de nuestras ciudades", dijo Caffaro, quien desde hace tiempo mantiene una fuerte disputa política con Berni.

En tanto, Zárate amaneció conmocionada por el brtual asesinato en ocasión de robo. Según reportó el periodista local Matías Torres, en la localidad "se respiran aires de desconcierto total y de mucha angustia". Además sostuvo que entre la gente "hay mucha bronca y enojo" para con las autoridades locales. "Ayer fue un dia bravo en la ciudad en materia delictiva, que tuvo como cierre el homicidio de Castillo en pleno centro", graficó.