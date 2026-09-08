El Jefe de Gabinete Diego Santilli y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof, luego de que la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, suspendiera por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense.

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“Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”, señaló Santilli a través de una publicación en X.

Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.



Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026

La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo. En sus argumentos, sostiene que la provincia no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a más adolescentes detenidos sin vulnerar sus derechos fundamentales.

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Por su lado, Bullrich afirmó: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

“Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, concluyó.

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En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.



Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026

El nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir el sábado último, establece como medida principal la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La jueza Pascual suspendió la normativa por 60 días debido a la falta de infraestructura y recursos.