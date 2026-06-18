El Tren Roca circula este 18 de junio con importantes restricciones debido a una falla técnica en la alimentación eléctrica en la estación Constitución, lo que genera demoras, cancelaciones y servicios limitados en distintos ramales.

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Según informó Trenes Argentinos, los ramales La Plata y Bosques funcionan con servicio reducido y sin ingreso a la terminal porteña. También se registran complicaciones en los servicios de Alejandro Korn y Ezeiza.

Caos en Constitución por una falla eléctrica en el tren Roca: la mitad de los andenes no tiene energía y en minutos cortarán el servicio para arreglar el problema. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/iXcXV4HutL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 18, 2026

En este contexto, varios trenes provenientes del sur del conurbano no llegan a Constitución. En algunos casos, las formaciones del ramal Alejandro Korn finalizan su recorrido en estaciones como Banfield, mientras que otros servicios quedan limitados hasta Quilmes o Berazategui, dependiendo de la circulación.

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La falla se originaría en la propia estación Constitución, lo que impide el normal ingreso de las formaciones y genera un efecto en cadena sobre todo el sistema del Roca.

#TrenRoca ATENCION ⚠️

El personal técnico ya se encuentra trabajando reparando el tendido eléctrico afectado (catenarias) en cercanías a Plaza C. Por ese motivo se realiza un corte temporal de energía en todo el sector⚡️🚫

Los servicios eléctricos se encuentran interrumpidos🔴🚆 pic.twitter.com/bxUEfSoQbq — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) June 18, 2026

Durante la mañana, se intentó restablecer el servicio mediante un corte eléctrico preventivo en la terminal, que estaba previsto por pocos minutos, pero los inconvenientes continuaban pasadas las 8:30.

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El Tren Roca es una de las principales líneas del área metropolitana y conecta a miles de pasajeros diarios entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, por lo que las demoras impactan directamente en la hora pico matutina.

Demoras, cancelaciones y un día imposible en el tren Roca



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