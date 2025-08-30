Los partidos bonaerenses encaran el último fin de semana de campaña previo a los comicios provinciales del domingo 7 de septiembre, con una agenda cargada de actos, críticas cruzadas y recorridas por municipios clave del territorio provincial.

Actos y rostros bonaerenses

El ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, oriundo de San Martín, protagonizó un acto movilizador al subirse al tren San Martín e intercambiar con bonaerenses en estaciones del Conurbano, hasta desembarcar en Retiro con boletas de Fuerza Patria. La Noticia 1

En La Plata, el diputado nacional Diego Santilli, junto a la candidata provincial Julieta Quintero Chasman, presentó “Ciudad Futura”. Desde ahí, Santilli sostuvo que “vamos a arrasar en la Provincia y le vamos a ganar La Plata a Julio Alak y a todo el kirchnerismo”. La Noticia 1

La izquierda moviliza y critica

El bloque del Frente de Izquierda también intensificó su presencia: Nicolás del Caño recorrió Morón junto a la candidata a concejal local, Jorgelina Esteche, y a su compañera de fórmula, la senadora provincial Romina Del Plá. “Siempre estamos del mismo lado: el de los trabajadores, jubilados y jóvenes”, afirmaron. La Noticia 1

Tensión entre peronistas

Desde la tercera sección, Facundo Tignanelli, candidato camporista, apuntó al intendente de Tigre, Julio Zamora, y al candidato de Somos Buenos Aires, Pablo Domenichini, criticando un nuevo spot político: “Se ve que la instrucción de los que les bancan la lista fue bastante clara sobre a quiénes hay que limar”. La Noticia 1

Milei y la controversia sobre boletas

El presidente Javier Milei se instaló en Junín para presentar a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia y cuestionó la boleta del 7 de septiembre: “Esta boleta permite el fraude”, lanzó, mientras diferenciaba esta elección de la Boleta Única Papel que, dijo, se implementará en octubre. La Noticia 1

Cambios en los lugares de votación

Además, la Junta Electoral bonaerense modificó la ubicación de varias mesas de votación respecto a los comicios de 2023. Esto podría complicar la llegada de los votantes si no consultan el padrón en https://padron.gba.gob.ar/ (corrigiendo la ubicación, número de mesa y orden del elector). La Noticia 1