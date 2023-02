El intendente del municipio bonaerense de Tornquist, Sergio Bordoni, que fue electo por Juntos por el Cambio en 2015, renovó en el cargo en 2019 por ese espacio y dio el salto al peronismo durante la pandemia de coronavirus, pidió por la reelección de Axel Kicillof.

"Axel Kicillof va a ser gobernador por cuatro años más. No tengo dudas de ello. Es uno de los mejores gobernadores, por lo menos desde que yo estoy en política", dijo el jefe comunal de la Sexta Sección electoral en declaraciones formuladas a Télam.

Las declaraciones de Bordoni llegaron luego de que el intendente participó -junto al gobernador y su gabinete- de un acto en Sierra de la Ventana: "Las obras que llegaron a Tornquist, se las debemos al gobernador, aun sabiendo que yo no era del mismo color político que él”, remarcó.

"Es un gobernador que baja a los distritos con la mitad de su gabinete permanentemente, atiende a la gente, sus ministros solucionan las problemáticas de todos los sectores y escuchan las inquietudes de los habitantes", dijo Bordoni a esta agencia.

En tanto, sostuvo que, para Kicillof, "no hay municipios de primera y de segunda" categoría, y resaltó que, a la hora de llevar adelante las obras y las acciones de gestión, "no mira el color político". En ese sentido, el alcalde destacó las obras "en materia de salud, seguridad y educación".

Confío en que el gobernador, una vez más, nos dará respuestas concretas que fortalezcan el desarrollo del distrito. Gracias @Kicillofok porque en los momentos más difíciles estuviste al lado nuestro y por recorrer cada rincón de la provincia con todo tu equipo. pic.twitter.com/DiENFSVKSA — Sergio Bordoni (@BordoniSergio) February 22, 2023

"Quizá no tantos intendentes lo digan abiertamente, pero somos muchos los que estamos agradecidos porque estamos mejor con Kicillof que con el anterior gobierno. En estos años de gestión, logramos obras de cloacas, de viviendas, de gas, en mayo se licitará el asfalto para la ruta 76", agregó.

Por último, recordó que "yo no me fui ayer de JxC. Me fui apenas empezó la pandemia por tener continuamente chispazos con Mauricio y Jorge Macri". En ese sentido, indicó que "la gota que colmó el vaso fue cuando Jorge quería manejar la billetera del PRO desde Vicente López.