Aunque las elecciones ejecutivas de 2027 todavía parecen lejanas, el peronismo bonaerense comenzó a mover sus primeras fichas para definir quién podría suceder a Axel Kicillof al frente de la Provincia. En ese marco, el senador provincial de Fuerza Patria, Pedro Borgini, postuló públicamente al intendente de La Plata, Julio Alak, como uno de los dirigentes con condiciones para competir por la Gobernación.

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"Me parece que Alak, por experiencia y por los cargos que ocupó tanto a nivel nacional como ministro de Justicia, como en la provincia y en la intendencia, tiene capacidad para poder ser un candidato importante, con muchas posibilidades en la provincia", sostuvo Borgini en declaraciones radiales.

No obstante, el legislador aclaró que la definición deberá surgir del proceso interno del espacio. "Después tenemos que ir a una interna, si se tiene que ir, y ver si llega, pero yo creo que Julio sería un buen candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires", agregó.

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El senador, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde a Kicillof, fue durante 24 años secretario general de ATSA La Plata y referente de la CGT regional, un sector que tuvo un papel determinante en distintos momentos de la interna del peronismo provincial.

En ese contexto, su respaldo a Alak también es interpretado como una posible señal de apoyo desde el movimiento obrero, que ya fue clave para fortalecer el liderazgo de Kicillof frente a otros sectores del justicialismo.

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Mientras tanto, la carrera por la sucesión del actual gobernador suma cada vez más nombres. Entre los dirigentes mencionados aparecen el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Gustavo Menéndez (Merlo).

A esa lista también se agregan Sergio Massa, impulsado por el senador Sergio Berni; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; y referentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza y el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro.