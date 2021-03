El intendente de Junín Pablo Petrecca (PRO) se refirió a la distribución de las vacunas "la cual lamentablemente se está demorando más de lo previsto por una situación compleja de obtención de vacunas" y dijo que "por eso, consideramos importante y le pedimos al gobernador Kicillof que revea las prioridades de la administración de las vacunas".

"Nos han dejado afuera como municipio y, si bien respetamos esa decisión, no coincidimos con ella. Estamos de acuerdo en que haya una amplia oferta de vacunas disponibles, pero ante la poca cantidad que hay en circulación hoy, entendemos que tiene que haber una prioridad que debe estar encabezada por los geriátricos", aseguró Petrecca, según publicó el medio Democracia.

En ese sentido, también indicó que tienen a nivel local "unos 500 adultos mayores en instituciones cerradas que no han sido vacunados a la fecha y consideramos que ahí debe estar puesto el foco y toda la prioridad. Una vez que se haya llegado a estos lugares primero, después se puede seguir con el resto de la población y"

Al respecto salió a contestarle con un tuit la ministra de Gobierno bonaerense Teresa García quien sostuvo: No estamos en campaña política, sea prudente. No angustie a los juninenses. Junín recibió 14000 vacunas. Y se vacunó el 26% de los geriátricos. No lo vi preocupado cuando Vidal nos dejó a merced de la meningitis".