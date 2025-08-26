“La situación es grave: pasan algunos camiones que dicen ser de limpieza, pero está repleto de basura acumulada que nadie recoge”, dijo Diego Valenzuela al referirse a las calles llenas de residuos. Además, remarcó que, pese a los años de promesas, las cloacas sólo alcanzan al 8% del distrito.

Por su parte, Amoroso sentenció: “Vivimos una situación muy complicada. La gente ya no cree en la palabra de ellos porque siempre ponen carteles, prometen que van a limpiar o mejorar la seguridad, pero es todo mentira”.

En el marco la jornada, Valenzuela visitó comercios y habló con trabajadores de la zona. “Tuvimos muy buena onda con los vecinos, que quieren vivir mejor. Es con gestión, libertad, trabajo y seguridad”, manifestó el postulante a senador.

Por último, el Intendente de Tres de Febrero mantuvo un encuentro con concejales actuales y los principales candidatos. Allí fue categórico: “El 7 de septiembre podemos decirle basta a la decadencia kirchnerista en el conurbano y empezar un nuevo camino para la Provincia”.

