El intendente local, Jorge Macri, insistió para que la apertura comercial del distrito sea mayor. El jefe comunal se quejó en reiteradas oportunidades que hipermercados “vendan de todo” y los negocios barriales mantengan restricciones.

“Tenemos que encontrar nuevos equilibrios entre actividad y salud, esa es parte de la tarea que tenemos los que gobernamos. No es justo que los hipermercados vendan de todo y los comercios no, tenemos que sociabilizar la posibilidad de que todos trabajen”, expresó el primo del ex presidente nacional en declaraciones a Crónica.

Al igual que el municipio platense conducido por Julio Garro de Juntos por el Cambio, Jorge Macri aseguró que hace 20 días que presentaron protocolos al gobierno provincial pero no han recibido habilitación para “la mayoría de estos rubros que se venden en los hipermercados no”.

En Vicente López, hemos presentando protocolos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para la apertura de los comercios barriales, buscando equilibrios entre salud y actividad. pic.twitter.com/mArs0yG488 — Jorge Macri (@jorgemacri) May 27, 2020

Esta semana, en Ituzaingó, se produjo un acalorado debate entre funcionarios municipales y comerciantes en la puerta del municipio donde cuestionaron el hecho de que los hipermercados tengan rubros permitidos mientras que a escala barrial, estan prohibidos.