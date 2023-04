La ex gobernadora y actual legisladora portea, María Eugenia Vidal, criticó la política educativa del oficialismo y aseveró que “solo les interesa ganar elecciones”. El Jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia le respondió con dureza.

“Defender la educación es defender el futuro. A los que cerraron las escuelas un año y medio, mantienen atrasada la currícula, y militan el adoctrinamiento, no les importa el futuro de nuestros chicos, solo les interesa ganar elecciones”, dijo Vidal en un hilo de twitter. La ex gobernadora todavía no confirmó si será precandidata a presidenta por Juntos.

El Jefe de Asesores del Gobernador bonaerense, Carlos Bianco, recogió el guante y le respondió: ¿En serio María Eugenia Vidal? Cerraste definitivamente 35 escuelas, te explotaban por los aires por falta de mantenimiento, tuviste 65 días de paro por perseguir y bajarle el salario a los maestros. ¿Qué ganas, no? Disfrutá el domingo en esa casa que aún no podés explicar cómo compraste”, cerró el funcionario de Axel Kicillof.