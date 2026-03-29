El fallo de la Justicia de Estados Unidos que revocó la condena contra la Argentina en el juicio por YPF volvió a poner en el centro del debate la estatización de la petrolera y sus consecuencias. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió con énfasis la decisión tomada en 2012 y aseguró que no solo fue correcta desde el punto de vista legal, sino también clave para el desarrollo energético del país.

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En declaraciones a Radio 10, el funcionario sostuvo que el fallo “es muy claro” y que confirma la posición que la Argentina sostuvo durante todo el proceso judicial. “La nacionalización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes. Por lo tanto, estaba bien hecha”, afirmó.

Bianco explicó que el eje del reclamo de los fondos demandantes era que el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, tal como establecía el estatuto de la empresa. Sin embargo, remarcó que ese argumento no puede estar por encima de la legislación argentina. “Eso puede ser lo que diga el estatuto de una empresa privada, pero por encima está la Constitución Nacional, que habilita la expropiación, y una ley que establece cómo debe hacerse”, señaló.

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En esa línea, celebró que la instancia de apelación en Estados Unidos haya coincidido con esa interpretación: “Es lo que dijo la Justicia estadounidense, dándole la razón a la República Argentina”. Y consideró que se trata de “una gran noticia” frente a un litigio que implicaba un riesgo económico significativo para el país.

El fallo, la política y el impacto en la energía

El funcionario también puso el foco en el trasfondo político del fallo y cuestionó la reacción del presidente Javier Milei, quien celebró la decisión. Si bien reconoció que el Gobierno nacional mantuvo la estrategia jurídica, planteó que no era momento para disputas partidarias. “No era un momento para sacar ventaja política, sino para reconocer que la Argentina sostuvo una política de Estado en un tema muy sensible”, expresó.

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Además, vinculó directamente el resultado judicial con la gestión de Axel Kicillof, quien tuvo un rol central en la estatización durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Se sostuvo todo el tiempo que la nacionalización se había llevado adelante de la manera correcta, y eso es lo que ahora confirma la Justicia”, indicó.

Pero más allá del aspecto legal, Bianco insistió en el impacto económico de aquella decisión. Según explicó, el crecimiento actual del sector hidrocarburífero no puede entenderse sin la recuperación de YPF. “Cuando uno analiza cuáles son los pocos sectores que crecen en la economía argentina, uno de ellos es el hidrocarburífero. ¿Y por qué crece? Porque se nacionalizó YPF”, afirmó.

En ese sentido, destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los principales resultados de esa política. “La posibilidad de exportar petróleo en grandes volúmenes se da porque YPF nacionalizada impulsó la explotación y puso en concesión los bloques”, explicó.

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También cuestionó el rol de la gestión anterior de la empresa, cuando estaba bajo control de Repsol. “Sus planes de inversión no estaban en la Argentina, sino en otras partes del mundo”, señaló.

Por último, Bianco consideró que el fallo debería cerrar la discusión sobre la legitimidad de la estatización. “Tienen que reconocer que fue una decisión estratégica y que estuvo bien hecha. Eso es lo que acaba de decir la Justicia de Estados Unidos”, concluyó.