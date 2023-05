"Cómo se nota que nunca te cagaste de hambre, Tolosa Paz", comenzó Zaracho, integrante del Frente de Todos por el espacio que conduce Juan Grabois.



"¿Cómo se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la Provincia. Si vos pensás que todas las políticas que nombrás, la asignación universal, la tarjeta alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza", añadió.

"Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegás a eso es porque no tenés más opción", continuó Zaracho.

"Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quién nos caga y quién no", disparó.

"Es muy bajo lo que haces. Mascota del poder nunca. Con antipobre como vos, jamás", finalizó.