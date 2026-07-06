El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una reunión con intendentes bonaerenses que firmaron contratos de leasing por más de $14.179 millones para la compra de bienes de capital en sus municipios. Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores de los partidos de Avellaneda, Bragado y Salliqueló.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando: con este instrumento, los municipios acceden a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios”. “Cuando las inversiones que se necesitan son de gran magnitud, los distritos no pueden afrontarlas únicamente con recursos propios: por eso, sostener esta política pública es potenciar la capacidad de respuesta local para mejorar la calidad de vida en cada uno de los barrios”, agregó.

En esta ocasión firmaron los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin.

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"Frente a un Gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la Provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Mientras el sector privado están en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo”.

A partir de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

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Al respecto, Cuattromo sostuvo: “A pesar de las dificultades del contexto nacional, nuestro banco sigue trabajando con todos los distritos sin importar el color político de quien gobierne”. “En la Provincia tenemos una prioridad: acompañar a cada uno de los sectores y de los trabajadores que necesiten nuestras herramientas para desarrollarse”, señaló.

En tanto, a través de “Provincia Microcréditos” se suscribieron convenios con los intendentes de Bragado, Sergio Barenghi; de Salliqueló, Ariel Succuro, y con el municipio de Avellaneda para acompañar a emprendedores y emprendedoras independientes mediante financiamiento a tasa subsidiada.