El partido Acción Marplatense ya deslizó quienes podrían ser sus precandidatos a intendente para las próximas elecciones en General Pueyrredón. Uno es el ex jefe comunal Gustavo Pulti y el otro el concejal, Horacio Taccone.

El edil, Horacio Taccone, aseguró a la radio 99.9 que “no iremos con el Frente de Todos. La candidatura estará entre Gustavo Pulti y yo, tendremos candidato de Acción Marplatense. No hay un espíritu frentista, nos parece que los acuerdos no sirven a los efectos electorales si no hay programas y proyectos en común”.

“Cuando leía lo que se escribe o escuchaba lo que hablan respecto de las posibilidades de acuerdo, me llamó la atención porque no participé de ninguna conversación al respecto. Nosotros vamos a pensar en la ciudad y otras fuerzas políticas tienen otros compromisos. Se necesita un espacio político local que piense en lo mejor para los vecinos”, enfatizó el concejal.

El actual jefe comunal de Juntos, Guillermo Montenegro, aun no confirmó si buscará la reelección. En tanto, desde el Frente de Todos, Fernanda Raverta ya dijo que quiere competir.