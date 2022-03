LA PREVIA

El presidente Alberto Fernández dio inicio a la Apertura del año legislativo a las 12 del mediodía. El discurso que inaugura el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso este mediodía fue transmitido en Cadena Nacional. Esta mañana, un grupo de operarios terminó de montar las dos pantallas gigantes de cara a la movilización que la CGT y sectores del Frente de Todos impulsan como respaldo al jefe de Estado.

La columna del @MovimientoEvita entrando a plaza Congreso para escuchar las palabras del compañero presidente @alferdez pic.twitter.com/q3g4XMmEPR — Ale Peluca Gramajo (@AleGramajo) March 1, 2022

LOS DUEÑOS DE LA PLAZA

Aprovechando la ausencia de La Cámpora en el acto, Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas), Jorge Ferraresi (ministro de Hábitat), "Juanchi" Zabaleta (ministro de Desarrollo Social) y Gustavo Menéndez (presidente del Grupo Provincia) coparon la Plaza de los Dos Congresos. Los Intendentes en licencia de San Martín, Avellaneda, Hurlingham y Merlo encabezaron la movilización "albertista" en apoyo al presidente.

LOS PRINCIPALES AUSENTES

Máximo Kirchner fue el gran ausente de la jornada. Después de que el diputado renunciara a la jefatura del bloque K, a principios de febrero, el hijo de la expresidenta se quedó en la provincia de Santa Cruz y no acudió al Congreso. Otros que tampoco estuvieron presentes fueron el Ministro del Interior, el mercedino Eduardo "Wado" de Pedro, quien se encuentra de gira por España; y el canciller Santiago Cafiero, que viajó a la ONU.

LAS ORGANIZACIONES QUE MARCHARON

Las organizaciones que marcharon son el Movimiento Evita, Barrios de Pie, CTD ANIBAL VERON / Corriente Nuestra Patria. Frente 22 de Agosto, , 25 de Mayo, Octubres, OLP, MNCI / Vía Campesina, Misioneros de Francisco, MTL, MTO, MP LA RESISTENCIA, FRENAPO, FOP y Corriente Pueblo Unido, entre otras. El movimiento que responde a Máximo Kirchner, la agrupación La Cámpora, brilló por su ausencia este martes.

LA LLEGADA DE ALBERTO

A las 11.38, Alberto Fernández arribó en helicóptero a la Casa Rosada procedente desde la Quinta de Olivos. A las 11.48, el mandatario llegó al Congreso donde fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien se dio un frío saludo. Ambos estuvieron acompañados por el presidente de Diputados, Sergio Massa. Luis Juez y Gerardo Millman fueron los únicos representantes de la oposición que estuvieron en el saludo protocolar.

LA OPOSICIÓN MOSTRÓ BANDERAS DE UCRANIA

El bloque de la oposición tiñó las bancas con los colores de Ucrania para la Apertura de Sesiones Ordinarias 2022. Desde su ingreso al recinto, los legisladores de Juntos le recriminaron a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner su afinidad con el Gobierno de Vladimir Putin. En ese contexto, de entrada exigieron que el presidente se pronuncie en referencia al ataque lanzado desde Rusia contra varios puntos ucranianos.

EL COMIENZO DEL ACTO

Tras la firma del libro de honor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a las 11.54 las autoridades ingresaron al recinto de la Cámara Baja. A las 11.56 el presidente abrió su discurso pidiendo un minuto de silencio "por todas las pérdidas humanas" en el marco deel conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El momento concluyó un cerrado aplauso de los legisladores que acompañaron el homenaje con un respetuoso silencio.

LA ORDEN DE CRISTINA A ALBERTO

En el comienzo del acto de apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, antes de su discurso, Alberto Fernández se vio interrumpido por un reclamo del diputado cordobés Mario Negri, presidente del bloque radical. Ante el momento inesperado, la vicepresidenta Cristina Kirchner le indicó a Alberto: "Dale, pedí ahora el minuto de silencio". Fue justo en el momento en que los micrófonos quedaron abiertos.

#AperturaSesiones2022

Cristina le da la orden a Alberto "Dale pedí ahora un minuto de silencio" pic.twitter.com/va2DvWBX91 — TOMAS GILL (@TOMASRGILL) March 1, 2022

FINOCCHIARO APUNTÓ CONTRA CRISTINA

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, cuestionó a la vicepresidenta por mostrarse sonriente durante el minuto de silencio. "La actitud de Cristina Kirchner durante el minuto de silencio para honrarlas fue una falta de respeto a las víctimas del Covid y la invasión de Rusia a Ucrania. Una actitud propia de los que carecen de valores humanos y se perciben por encima de todos", dijo el matancero en Twitter.

La actitud de @CFKArgentina y @alferdez durante el minuto de silencio para honrarlas fue una falta de respeto a las víctimas del Covid y la invasión de Rusia a Ucrania. Una actitud propia de los q carecen de valores humanos y se perciben por encima de todos #Asamblea2022 pic.twitter.com/sOpg5Ilkio — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) March 1, 2022

EL PRO SE RETIRÓ DEL RECINTO

A las 12.46 se registró el momento más tenso durante el discurso de Alberto Fernández. Ocurrió mientras el presidente hablaba sobre el acuerdo con el FMI y apuntó al endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. Luego de que el mantadario aseguró que "los argentinos y los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de tantos desatinos", el sector macrista más duro se levantó de su banca y se retiró del salón.

El bloque de PRO se retira del recinto porque Alberto Fernández dijo que es necesario seguir investigando el endeudamiento del gobierno de Cambiemos. pic.twitter.com/5fMK6pIGdI — gabyvulcano (@gabyvulcano1) March 1, 2022

EL CRUCE ENTRE ALBERTO Y CORNEJO

En medio de uno de los momentos más encendidos del discurso del presidente, el ex Gobernador de Mendozay actual senador nacional y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, lanzó un fuerte grito hacia Alberto Fernández tratándolo de mentiroso. Por tal motivo, el mandatario nacional interrumpió su alocuión y frente a todos los legisladores le respondió: "Yo no miento, me conocés, Alfredo".

La actitud de @CFKArgentina y @alferdez durante el minuto de silencio para honrarlas fue una falta de respeto a las víctimas del Covid y la invasión de Rusia a Ucrania. Una actitud propia de los q carecen de valores humanos y se perciben por encima de todos #Asamblea2022 pic.twitter.com/sOpg5Ilkio — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) March 1, 2022

LAS FRASES MÁS DESTACAS DE ALBERTO

#AperturaSesiones2022 @alferdez "La violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el Covid les pido a todos hacer un minuto de silencio". En vivo https://t.co/u1uAGyjSWb pic.twitter.com/myVq8NZEUV — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 1, 2022

INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

11.56 - "La paz del mundo se altera con la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. El fantasma de una guerra vuelve a levantarse".

11.57 - "La guerra en un mundo que se ha globalizado genera consecuencias sobre nuestro país".

11.58- "La violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el Covid les pido a todos hacer un minuto de silencio".

PANDEMIA

@alferdez en #AperturaSesiones2022 “Querer politizar la tragedia de la pandemia, cargándole culpas a quienes hemos gobernado, es tentador para algunos pero totalmente inaceptable”. En vivo https://t.co/W1xzIR4axa pic.twitter.com/DFDyleapSP — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 1, 2022

11.59 - "Estamos viviendo un momento histórico para la Argentina, un tiempo bisagra, a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos"

12:00 - "El destino nos enfrenta a un futuro que debemos construir como sociedad. Depende de nosotros cómo edificar ese mañana".

12.03 - “Querer politizar la tragedia de la pandemia, cargándole culpas a quienes hemos gobernado, es tentador para algunos pero totalmente inaceptable”.

12:05 - "Todo lo que hice para combatir la pandemia no tuvo otro objetivo que salvar la mayor cantidad de vidas en un contexto imprevisible. No soy infalible, pero tengo la tranquilidad de que ningún habitante del país quedo sin la atención necesaria".

12:06 - "La inflación es la principal preocupación y desafío del Gobierno".

12:07 - "Con un Estado débil siempre ganan los más poderosos y pierden las mayorías populares".

12.08 - “Para un argentino nada debe ser más importante que otro argentino. Así Perón quiso poner fin a las discrepancias que otros planteaban”.

12.11 - "La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de vacunas de siete países diferentes".

12:12 - "Hemos logrado una inmunidad que nos permite avanzar hacia el mañana respetando los cuidados necesarios, sabiendo que la pandemia no ha terminado".

ECONOMÍA

@alferdez en #AperturaSesiones2022 "No detuvimos la obra pública en la pandemia y no la detendremos en el futuro". En vivo https://t.co/W1xzIR4axa pic.twitter.com/rZQrIqKjv9 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 1, 2022

12:13 - "No detuvimos la obra pública en la pandemia y no la detendremos en el futuro".

12:15 - "La recuperación en las pymes fue generalizada y federal. Fue la más de los últimos veinte años".

12.16 - "La construcción fue otro gran motor de la recuperación económica, de la mano de la obra pública y privada".

12:17 - "La producción de petróleo tuvo el mejor diciembre desde el 2011, y la de gas el mejor desde 2008".

12:19 - "La industria del software tiene más de 135 mil puestos registrados, un récord histórico".

12.20 - "El empleo formal se viene recuperando, mes a mes, desde fines del 2020".

12.21 - "Pese a la elevada inflación, los salarios reales del sector privado tuvieron una leve recuperación".

12.22 - "Estamos en condiciones de iniciar el sendero de la paulatina reducción de la pobreza".

12:24 - "Es hora de registrar las actividades de la economía popular. Las cooperativas de trabajo deben participar en las obras que el Estado realiza".

12.25 - "Queremos transformar los planes sociales en empleo genuino, capacitándolos con oficios".

EMPLEO

12:25 - "Vamos a asumir el desafío que planteó el Papa Francisco: empujar desde abajo hacia arriba y de las periferias hacia el centro. Llegó la hora que los ingresos se distribuyan con mayor equidad".

12:26 - "Enviaré al Congreso el Proyecto de Ley de Empleo Joven".

12:29 - "El Programa Previaje es una muestra de lo que puede hacer el Estado".

12:31 - "En estos cuarenta años de democracia, es la primera vez que se rechaza un Presupuesto en este recinto".

DEUDA CON EL FMI

@alferdez en #AperturaSesiones2022 “Lo cierto es que en estos casi 40 años el congreso nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año”. En vivo https://t.co/W1xzIR4axa pic.twitter.com/c8lXxEJ8au — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 1, 2022

12:31 - "En estos cuarenta años de democracia, es la primera vez que se rechaza un Presupuesto en este recinto".

12:32 - "El Congreso Nacional no fue consultado sobre el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri".

12:33 - "No quedó ni un puente, ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable”.

12:35 - "Para poder pagar, hay que poder crecer primero".

12:36 - "Teníamos una soga al cuello y ahora, un sendero que podemos recorrer".

12:37 - "Este es el mejor acuerdo que se podía lograr, gobernar es un ejercicio de responsabilidad".

@alferdez en #AperturaSesiones2022 "El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un gran paso en esa dirección". En vivo https://t.co/W1xzIR4axa pic.twitter.com/t3WygpzbMw — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 1, 2022

12:38 - "El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un gran paso en esa dirección".

12:39 - "No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada".

12:40 - "El principal problema que tenemos, la inflación, es multicausal".

12:40 - "En Argentina se acabaron los tarifazos".

12.43 - "Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral. La justicia social jamás puede ser objeto de negociación".

12:44 - "No queremos más ajustes, nunca los defendimos".

12:45 - "A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores considerar aprobar el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional".

12:46 - "Los argentinos y los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de tantos desatinos".

PRODUCCIÓN

12:52 - "Vamos a expandir la inversión pública. No vengo a pedir que acompañen a un Presidente, les pido que acompañen a un país que está entrando en un sendero de desarrollo".

12:54 - "Podemos crear 200 mil puestos de trabajo de calidad en el sector privado".

12.55 - "Podemos poner en marcha 10 mil nuevas empresa, año tras año".

12:55 - "No se trata de estabilizar la economía para después crecer, se trata de crecer para estabilizar".

12:56 - "Vamos a avanzar decididamente en la producción de vacunas".

12:59 - "Queremos una industrialización con perspectiva de género".

EDUCACIÓN

13:05 - "Uno de los grandes objetivos de este año será iniciar un proceso de federalización de la ciencia".

13:06 - "Tenemos un plan para multiplicar la conectividad en las escuelas. En los próximos noventa días daremos conectividad a 2700 escuelas que no la tenían".

13:07 - "Vamos a distribuir computadoras a nuestros docentes de escuela primaria de gestión pública. Tenemos que incluir a nuestros educadores y educadoras a la era digital".

13:09 - "Vamos a fortalecer la Educación Sexual Integral".

JUSTICIA

13:15 - "Priorizamos la lucha contra el crimen organizado. No hay modo de combatirlo sin un sistema judicial eficiente”.

13:17 - "La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo".

13:20 - "En la Argentina de hoy cada uno puede decir y pensar lo que quiera. El Estado no puede institucionalizar sistemas de espionaje para perseguir y extorsionar a políticos".

MALVINAS

13.28 - "Malvinas debe ser una política de Estado, diseñando estrategias consensuadas que permitan conducir con éxito el reclamo".

13.29 - "Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacifica de la disputa de la soberanía de Malvinas. Agradecemos los apoyos de países que se expresan en favor de la Argentina".

13.30 - "Tengo la convicción que Malvinas nos une en una causa nacional que convoca y moviliza al pueblo argentino. No nos cansemos, las Malvinas fueron, son y serán argentinas".