El presidente Alberto Fernández cruzó al diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien dijo que en el Frente de Todos hay dirigentes en lugares importantes embarcados en "iniciar una aventura personal". "No estoy embarcado en una aventura personal. Nunca quise construir el albertismo porque no creo en los personalismos", dijo el mandatario.

En el cierre del Congreso partidario este sábado en Mar del Plata, Kirchner dijo que "no puede volver a pasar en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas y esas construcciones los llevan a un lugar tan importante, lo lleven a iniciar una aventura personal". Y continuó: "Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, no para poner cara de víctima y yo no fui”, lanzó.

En diálogo con Futurock, el mandatario señaló que no está "embarcado en una aventura personal" y recordó que siempre se lo ha criticado "y han escrito en todos los diarios que nunca quise crear el 'albertismo' y es cierto, porque no creo en los personalismos".

"Yo soy parte de un proyecto y me pueden decir cualquier cosa menos que estoy en una aventura personal", señaló.

Asimismo dijo que "Máximo es muy respetable" y evitó ahondar en críticas aunque sostuvo: “Cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista".