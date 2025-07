La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó en las últimas horas allanamientos en la Municipalidad de Quilmes y en varios domicilios particulares, en el marco de la causa que investiga el ataque con bolsas de excremento contra la casa del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido el 16 de junio en San Isidro.

La medida judicial generó una dura reacción por parte de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien denunció públicamente que la policía mantuvo incomunicada durante más de tres horas a la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri. Mendoza publicó un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, donde acusó directamente a Espert y a la Justicia.

“Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes. Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas. Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de 'la investigación' que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado @jlespert. No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar.

ESPÉRT: Dejá en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancás, ¡nos vemos en las urnas!”