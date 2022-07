Aníbal Fernández se refirió a los cambios recientemente anunciados y definió: “El color que está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios es lo que el presidente quería”.

Consultado por el desplazamiento de Batakis respondió: “Va de presidente al Banco Nación ¿Cómo me parece malo?” y, respecto a su corta gestión, aclaró: “Nadie la saca por mala, hay ministros que duraron 14 días y los sacaron porque se quedaban con el presupuesto de las universidades”.

En cuanto a la vuelta de Daniel Scioli a la embajada de Brasil afirmó: “Es un amigo del presidente, un compañero que ha hecho un enorme trabajo y que seguramente en la charla que ha tenido con el presidente ha sabido comprender el gesto”.

Una de las versiones apuntaba a que la unión de los Ministerios de Seguridad y Justicia era posible, pero Fernández fue claro: “No, no hagamos inventos.

Respecto a la reunión que el ministro tuvo con el presidente afirmó: “Me llamó por trabajo, cosas que teníamos pendientes de ver. Fue un dia complejo no pudimos hacerlo antes”

Asimismo, el funcionario admitió que el miércoles por la noche le envió un mensaje a Sergio Massa y anticipó cómo será su gestión: “No hay rumbo que corregir, hay un rumbo por profundizar políticas que tienen que ser mucho más contundentes que nos den beneficios como poder recomponer las reservas, poder apostar a las exportaciones,darse un cuidado con las exportaciones que permite garantizar el libre funcionamiento”.

Por último, habló de la renuncia de Gustavo Béliz a la secretaría de Asuntos Estratégicos, opinó: “Es una situaicon personal. Yo no haría eso. De cada lugar que he estado yo estoy ocupando el cargo 19, de los 19 me he ido siempre por la puerta grande. Si alguna vez me toca ser reemplazado, como soldado del peronismo y por lo tanto del presidente, le dare un saludo y me iré a mi casa”