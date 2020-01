Este miércoles el Senado bonaerense aprobó la Ley Fiscal Impositiva propuesta por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de realizar varias modicaciones que habían sido sugeridas por la oposición, entre ellas, una que afectaba directamente la actividad portuaria. Sin embargo y pese a las modicaciones, la jación de este tributo a las operaciones de carga, descarga y almacenamiento en los puertos bonerenses, los posicionaría en desventaja con los del resto del país.

Para graficar la situación, con esta sanción los puertos de San Pedro y San Nicolás por ejemplo, perderían operatividad e ingresos sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con los puertos de la provincia de Santa Fe. Lo mismo ocurrirá con los puertos de Zárate, Campana, La Plata y Dock Sud, que estarían en desventaja en relación con el puerto de la ciudad de Buenos Aires. La misma situación se registrará en los puertos de Bahía Blanca y Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Martín Brindisi, integrante de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, dialogó esta mañana con LaNoticia1.com y sostuvo que existe "mucha preocupación por la posibilidad de que las cargas se vayan para otras jurisdicciones, principalmente al puerto de Buenos Aires o a los puertos santafesinos". "Antes de la sanción de la Ley, nosotros presentamos notas a los distintos presidentes de los bloques, tanto en Diputados como en Senadores, tuvimos la posibilidad de explicarles el impacto que tendría esta medida", señaló.

"La versión final del proyecto salió con una rebaja del 50% que no modifica la cuestión de fondo. Es tan grande la diferencia y el encarecimeinto que esto produce, que no modifica la posibilidad de que los cargadores se vayan para otros lados. Y la preocupación tiene que ver con la baja de la actividad y la consecuente pérdida de puestos de trabajo", explicó Brinsisi a LaNoticia1.com, donde advirtió que si esto sigue así y no se modifica con la reglamentación, va a tener un impacto muy negativo en todas las ciudades portuarias de la Provincia.

"El caso del puerto de La Plata es paradigmático. Se trata de una terminal enorme, donde se hicieron inversiones tremendas y que le ha costado mucho empezar a trabajar. Y justo cuando está empezando a tener algo de movimiento viene esta Ley Impositiva", remarcó Brinsidi, quien también alertó por lo que ocurre en San Pedro, donde los operadores evalúan desviar sus cargas otros detinos para evitar el aumento de tasas. "No es que lloramos por lo que podría pasar, empieza a haber impacto en serio y ya está ocurriendo", concluyó.