En los ocho meses que lleva de gestión el gobierno de Javier Milei, el boleto de colectivo lleva un aumento acumulado del 600%, porcentaje que alcanzó con el incremento del 37,5 que comenzó a aplicarse esta semana. En ese contexto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio advirtió que esta no será la última suba en la tarifa.

A pesar de que ya se había anunciado que desde este lunes, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), saldría más caro, muchos usuarios se enteraron al momento de arribar al colectivo. “Hoy me desayuné con eso del aumento”, relató una pasajera a LANOTICIA1.COM .

“$1400 el Costera por Centenario, pagaba 1000”, explicó la joven que viaja desde La Plata a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cinco veces por semana para asistir a su trabajo en el centro porteño.

“Menos mal que tengo carga en la SUBE, la cargué cuando cobré, porque encima en Capital llego y me tengo que tomar un subte”, detalló la usuaria que no quiso revelar cuánto gana pero expresó: “Ya estoy tarjeteando desde el día 5 del mes, imaginate ahora con el aumento”.

“Una vergüenza el aumento del boleto. Es muy caro, no se puede”, relató un enfermero desde CABA. “Tomo tren, colectivo. Vengo de San Miguel y voy a La Plata. Ahora gasto $2500 por día y tengo un salario de 500 mil pesos”, se lamentó el trabajador.

“Servicio pésimo, salarios miserables, empresas millonarias”, relató María Ibañez a este medio y detalló: "Hoy pagué casi $500 el boleto desde Palomar a Morón después de esperar 40 minutos el bondi”.

Y en ese contexto, remarcó que los incrementos no se reflejan en mejoras en el servicio ni para los trabajadores: “El chofer, el mismo de todos los lunes dice: ‘a nosotros no nos aumentan el sueldo y están reduciendo frecuencias y horas de trabajo´”.

En tanto que Florencia, empleada en un bufete en una universidad privada de La Plata, explicó que ya le cuesta “arreglárselas” y relató: “Yo uso la tarjeta de jubilada de mi mamá para que me rinda algo, pero si aumenta, así y todo, no sé que voy a hacer”.

La joven platense va a trabajar seis veces por semana en jornadas de 8 horas y percibe un sueldo de 330 mil pesos por mes. “Mi compañera que usa tarjeta normal hoy pagó $477 y gana lo mismo que yo”, detalló.

No fue la única usuaria en diálogo con este medio que contó valerse de la SUBE de su madre jubilada para poder viajar con descuentos, la misma historia contó un vecino de Berisso que viaja a la capital de la Provincia a su trabajo como empleado de comercio.

“Yo uso la tarjeta de jubilado de mi mamá, que me sale más barata, sino sería imposible para mi, no me serviría el trabajo”, explicó el berisensse que se enteró por la consulta de este medio del aumento en la tarifa ya que este lunes no tenía turno laboral.

“Siempre el segundo micro me sale la mitad; entonces hay veces que pago el segundo 80 pesos, pero obviamente que si tuviese que pagar 400 y pico de ida y 200 y pico que es la mitad que me saldría el otro, estoy gastando entre ida y vuelta 1000 y pico por día”, explicó.

Y detalló: “Por 3 veces que trabajo en la semana son 6000 pesos y 6 por 4 son 24.000 pesos de viaje que yo gasto por mes aproximadamente, solamente contando de ir a trabajar, es un montón, porque yo cobro menos de 300.000 pesos”.

“Aparte, en mi trabajo se empezaron a tomar atribuciones, porque empieza a desmejorar todo. Me pagan el sueldo en dos partes, o sea, cobro menos de 300.000 pesos y en dos cuotas, en negro”, se lamentó el joven trabajador.

Y continuó: “Cada vez me dan más tareas por fuera del trabajo que me corresponde. Encima del boleto me rompen el culo, no me dejan... Me van a sacar ese subsidio que era lo único que le sacaba jugo por tener la tarjeta de jubilado, ahora... No, no, no sé. No sé, la verdad”.

“No sabía que me iban a sacar eso hoy no me tocó ir a trabajar”, manifestó al ser consultado por el anuncio de eliminación del Boleto Integrado y agregó: “Pero, ¿Qué quieren que hagamos?”

“O sea, si ya estoy abajo en el sueldo y encima me sacás eso del micro, no sé cómo voy a hacer”, se lamentó y concluyó: “O sea, ya no me conviene ir a trabajar. No termino de entender... hasta qué punto te quieren llevar”.

El boleto integrado: ¿Aún está en vigencia?

El Gobierno anunció que a partir de septiembre dejará de subsidiar los colectivos el Boleto Integrado en CABA y lo propio harán en la Provincia de Buenos Aires, aunque no informaron fecha.

Así lo confirmó el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, en la Cámara de Diputados y detalló que deberán “solventar el 100% de las compensaciones”.

“Las empresas tienen que tener autonomía y libertad”, aseveró ante la Comisión de Transporte y fue concluyente: “El Estado nacional no va a poner un peso más”. Vale remarcar que se denomina Boleto Integrado a la modalidad que otorga descuentos al hacer más de un viaje en el lapso de 2 horas

Sin embargo, una vecina de zona sur denunció ante este medio que este lunes viajó y le cobraron la tarifa plena en los tres servicios: “A quién le reclamo”, se quejó.

Natalia viaja a trabajar desde Quilmes Oeste a Villa Urquiza para lo que debe tomar dos colectivos y un subte. “El micro de la línea 583 que me cobra $371, más el 159 que está a $477 y el subte $658”, detalló la usuaria sobre sus gastos diarios en transporte.

En tanto que el funcionario que responde a Luis Caputo señaló: “El objetivo final de esta política de equiparación tiene que ver con la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, como una instancia de gobernanza que les dé mayor protagonismo a las jurisdicciones que integran el AMBA”.