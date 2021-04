El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo visitando un centro de vacunación en Quilmes junto a la intendenta, Mayra Mendoza y al viceministro de salud, Nicolás Kreplak. El mandatario provincial enfatizó la necesidad de bajar la curva de contagios.

“Ya me tienen podrido con la idea de aplanar la curva, hay que bajarla. Resulta que tenemos 30 mil de casos pero si no aumentan está todo bien. Esa cantidad de contagios significa su proporcional en enfermos y fallecidos. No nos podemos resignar a que la gente se contagie”, expresó Kicillof a C5N.

Con respecto a las últimas limitaciones aplicadas afirmó que “al hacer restricciones más leves, lo que logramos, es que deje de crecer”. Kicillof remarcó que “no nos podemos quejar festejando que paró de subir la curva. No tenemos que ir a una meseta sino a tierra firme",

“Lo que buscamos es una coordinación con la Ciudad. Parece que un DNU nacional es algo optativo. Necesitamos coordinar”, enfatizó el gobernador.