Luego de que el presidente Alberto Fernández derogara el Decreto 70/2017, el cual establecía la prohibición de ingreso y permanencia al país a los extranjeros que tuviesen antecedentes penales con condenas de privación de la libertad, funcionarios de distintos sectores salieron al cruce de esa medida presidencial.

El Gobierno derogó un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

Al respecto el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni dijo que "si hay que derogarlo porque es inconstitucional, hay que proponer algo superior" y que "no nos quedemos en el facilismo de decir 'lo derogamos y no hacemos nada'".

"Esto no es una cuestión de racismo, no me corran con ese discurso. Estamos hablando de delincuentes, no como en otros países, donde los corre la desigualdad", apuntó. "No le entiendo", sentenció respecto al cambio en declaraciones a América TV, y admitió: "Los cuatro años de política en materia seguridad de Macri fueron todas bombas humo, pero si hubo algo que funcionó fue la expulsión rápida de extranjeros que delinquían".

No obstante reconoció: "Sostengo mi verdad relativa, estoy dispuesto a cambiar de opinión cuando me convenzan de que estoy equivocado".

También recordó cuando planteó sus críticas a la libertad de presos durante el inicio del aislamiento preventivo por el coronavirus. "Levanté la voz y me peleé con quien me tuve que pelear, el peor error de un político es quedarse callado o ser un obsecuente", señaló.