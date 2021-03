El titular de la cartera de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires volvió a disparar contra su par de Nación, Sabina Frederic, tras lo sucedido con el caso de Maia Beloso. "No le dicen la verdad al Presidente. Y no sólo el Ministerio no funciona, sino que impiden el normal desarrollo" de las acciones en territorio bonaerense", disparó Sergio Berni.