Consultado por Jonathan Viale, Sergio Berni consideró que al presidente Alberto Fernández "le falta más peronismo y más calor peronista. El mismo presidente ha dicho que él es socialdemócrata y además trata de diferenciarse permanentemente del peronismo".

"Me dio mucho dolor el presidente cuando se cumplió un nuevo aniversario del General Perón hizo una charla y la invitación decía "Alberto Fernández habla con el peronismo", usó una preposición lo que hace es diferenciar al orador del interlocutor", apuntó.

En referencia a los planes sociales opinó que cree "en el trabajo, no creo en los planes sociales. No estoy de acuerdo. Trabajo trabajo y trabajo la Argentina necesita trabajo, producción, inversión, generar riqueza y distribuir esa riqueza, no podemos ser autocomplacientes engañándonos de que porque entregamos tarjetas alimentarias luchamos contra la pobreza,la única herramienta es el trabajo".

En este sentido fue tajante y afirmpo: "Me parece que las condiciones no caen como un meteorito del cielo, hay que generarlas, me parece que el peronismo se caracterizó por generar eso, trabajo, por entender que la clase media de nuestro país es el motor indiscutible del desarrollo productivo y necesitamos generar políticos".

Consultado por los impuesto afirmó: "No estoy de acuerdo, me parece que hay que rediscutir justamente un esquema tributario, que le facilita la vida a la gente y no se la complique".

Respecto a si será o no candidato, el ministro señaló: "Representar los intereses del pueblo argentino para cualquiera de nosotros que llevamos ese ADN es un honor, pero la verdad que al presidente le molesta cuando uno está de acuerdo con él, y se que está muy enojado conmigo y pide mi renuncia todos los días".

"Cada vez que digo algo que no estoy de acuerdo con el pide la renuncia. La verdad no me preocupa, el peronismo es irreverente, el peronismo no es obsecuente", apuntó con una de las frases más polémicas de la noche.

Berni aclaró que no se trata de una cuestión personal, pero que a su parecer al presidente "le falta musculatora y le falta gestión".

"Yo creo que la política es generar consenso a partir de diferentes posiciones, la política es hacer y no decir, la política es no ser autocomplaciente, no creernos que porqué damos planes sociales estamos peleando contra la pobreza", continuó.

Volviendo a la visión del peronismo lo definió como "hacedor" y criticó: "Estamos acostumbrado a que cada vez que tenemos un problema la solución es generar observatorio".

Sin embargo, aclaró: "soy oficialista, no soy opositor porque se que del otro lado están las políticas destructivas de un gobierno que deshizo y pulverizó la Argentina y la producción y que fugó el amyor capital económico que tenía el país".

No es una cuestión personal recuerdo haberlo escuchado decir kirchner nos enseñó que los mejore funcionarios son aquellos que nos dicen que lo que piensan que nos ayudan a equivocarnos cada vez menos”.