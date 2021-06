El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le respondió al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel que llamó a “cortar rutas” si no vuelve la presencialidad educativa. El funcionario de Kicillof sostuvo que las declaraciones son “institucionalmente graves”.

“Me parece institucionalmente grave. Cortar rutas es un delito federal. No sé si Iguacel está al tanto”, expresó Bianco.

El intendente de Juntos por el Cambio dijo que "si hay que cortar la ruta para volver a las aulas, la vamos a cortar". Su comuna, Capitán Sarmiento, está en fase 2 y sigue con clases virtuales.

“Muchas veces le escribí a Iguacel cuando me llegaba información que no se cumplían los protocolos en su distrito, que habilitaban actividades no autorizadas, partidos de futbol con público, etc.. Le diría que es vez de instigar a cometer delitos dedique su tiempo a cumplir los protocolos. Si lo hace van a bajar los casos, va a pasar a fase 3 y efectivamente va a volver la presencialidad”, contraatacó Bianco.

Por último, el jefe de gabinete de Kicillof, deslizó cierta complicidad de los fiscales de la Provincia con Juntos por el Cambio. “Me extraña que con la gravedad del caso donde un intendente instiga al delito no haya ningún fiscal general que actue de oficio por apología del delito. Me resulta extraño o quizás no porque sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político, por ahí no es extraño”.