La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, arrancó la ultima fase de la campaña electoral previa a octubre en un motorhome donde ya recorrió El Palomar, Ezeiza, Cañuelas, Saladillo, Bolívar, Olavarría y Bahía Blanca. Antes de partir hacia la provincia de Corrientes dejó definiciones políticas contra sus adversarios, Sergio Massa y Javier Milei.

NUESTRA MARCHA POR LA ARGENTINA NO SE DETIENE

Gracias por el apoyo y el cariño en Bolívar y Olavarría.#EsAhora. Y es para siempre. 🇦🇷 pic.twitter.com/sCXdPbJz1p — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2023

Contra Sergio Massa

Según Patricia Bullrich, las últimas medidas económicas de Sergio Massa (eliminación de impuesto a las ganancias y del IVA para monotributistas y jubilados) “no llevan a un hiper inflación”.

“Todo lo que está haciendo lo hace aumentando la emisión y sin decir qué va a dejar de gastar. Eso es máquina de imprimir, directo. No hay otra explicación, es simple. Es muy inconsciente lo que está haciendo Massa, muy inconsciente”, enfatizó al medio bahiense La Nueva.

Contra Javier Mieli

Sobre el otro contrincante que tiene Bullrich para llegar al ballotage expresó al medio Infobae: “Lo veo a Milei que se desdibujó bastante”.

En ese sentido, explicó: “Salen voceros diciendo que no se puede dolarizar, después Milei dice que sí y otro día que no, que lo va a hacer dentro de tantos años. Llega un momento en que tu personalidad no te alcanza para explicarle a la sociedad qué vas a hacer. Ha entrado en contradicciones muy claras. Muchos de los que hablan en su nombre dicen exactamente lo contrario de lo que él dice. Ese es un punto débil”.

El 19 de septiembre vuelve a las tierras bonaerenses donde pasará por Morón, Ituzaingó, San Isidro, Tigre y Zárate.